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Politica· 1 min citire
Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Turismul intern s-a prăbușit! Prețul serviciilor din România a devenit insuportabil pentru consumatori”
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR
Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă privind scăderea cu peste 10% a sectorului serviciilor prestate populației în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Senatorul subliniază că prețul serviciilor a devenit greu de suportat pentru consumatori, industria turismului intern fiind puternic afectat, ca efect al creșterii TVA și al inflației din ultimele 12 luni.
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