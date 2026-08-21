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Politica· 1 min citire

Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Turismul intern s-a prăbușit! Prețul serviciilor din România a devenit insuportabil pentru consumatori”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:38

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă privind scăderea cu peste 10% a sectorului serviciilor prestate populației în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Senatorul subliniază că prețul serviciilor a devenit greu de suportat pentru consumatori, industria turismului intern fiind puternic afectat, ca efect al creșterii TVA și al inflației din ultimele 12 luni.

„A 11-a lună de scădere consecutivă în sectorul serviciilor prestate populației vine cu o cifră înspăimântătoare: mai bine de 10% este scăderea în iunie 2026 față de iunie 2025 – record negativ al acestor luni de scădere.

Este efectul creșterii negândite de TVA de anul trecut, dar și efectul inflației catastrofale din ultimele 12 luni. Pur și simplu, prețul serviciilor din România a devenit insuportabil pentru consumatori. Cea mai mare scădere este pentru hoteluri, turismul intern fiind, practic, prăbușit.

Culmea este că partidele de la putere din ultimul an, PSD, PNL și USR își apară, în continuare, deciziile de creștere a cotelor de TVA și de închidere a centralelor pe cărbune fără a le înlocui cu alte centrale”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026

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