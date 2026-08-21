Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Turismul intern s-a prăbușit! Prețul serviciilor din România a devenit insuportabil pentru consumatori”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:38

Liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, trage un semnal de alarmă privind scăderea cu peste 10% a sectorului serviciilor prestate populației în iunie 2026 față de aceeași lună a anului trecut. Senatorul subliniază că prețul serviciilor a devenit greu de suportat pentru consumatori, industria turismului intern fiind puternic afectat, ca efect al creșterii TVA și al inflației din ultimele 12 luni.

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