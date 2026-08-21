Traian Băsescu critică ideea de „guvern tranzitoriu”: „Batjocoresc Constituția”

Traian Băsescu a criticat scenariile de guvernare vehiculate de liderii politici și a susținut că noțiunea de „guvern tranzitoriu” nu există în Constituția României. Fostul președinte a acuzat partidele că folosesc formule fără bază constituțională în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.
Traian Băsescu a declarat că legea fundamentală prevede doar existența unui guvern în funcție sau a unui guvern demis, nu și formule precum „guvern tranzitoriu”, „guvern de armistițiu” sau alte denumiri apărute în spațiul public.
„Guvern tranzitoriu” nu există în Constituție
„Ce este ăla guvern tranzitoriu? Nu mi-e cunoscută din Constituție noțiunea de guvern tranzitoriu. Deci poate încearcă să vorbească și pe limba Constituției statului român. Avem guvern, guvern demis și cam atât în materie de denumire de guvern”, a afirmat fostul șef al statului la un post TV.
Băsescu a criticat dur discursul liderilor politici, susținând că aceștia „inventează tot felul de cuvinte” pentru a descrie variantele de compromis discutate în negocieri.
„Unii, guvern tranzitoriu, alții guvern de armistițiu, alții guvern de nu știu ce… Pur și simplu batjocoresc Constituția”, a spus acesta, adăugând că, în opinia sa, lipsa de respect față de regulile constituționale s-a accentuat după anularea alegerilor, decizie pe care a asociat-o cu sprijinul fostului președinte Klaus Iohannis.
„Fiecare are linii roșii”
Fostul președinte a apreciat că este dificil de anticipat momentul în care va fi instalat un nou guvern, în condițiile în care partidele își mențin condițiile de negociere.
„Greu de estimat când va fi un guvern, pentru că fiecare are așa-numitele linii roșii pe care nu le-a ridicat”, a declarat Băsescu.
Băsescu: PSD și PNL sunt responsabile pentru criza politică
El a indicat PSD și PNL drept principalele formațiuni responsabile pentru situația politică actuală și a amintit propunerile de premier lansate de cele două partide: Sorin Grindeanu, din partea PSD, și eurodeputatul Siegfried Mureșan, din partea PNL.
Potrivit lui Băsescu, președintele Nicușor Dan ar fi avut argumente pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru, dacă ar fi considerat una dintre aceste propuneri viabilă.
„Președintele, dacă voia, avea un motiv absolut întemeiat să desemneze un premier”, a precizat fostul șef al statului.