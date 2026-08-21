Traian Băsescu critică ideea de „guvern tranzitoriu”: „Batjocoresc Constituția”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 08:33

Traian Băsescu a criticat scenariile de guvernare vehiculate de liderii politici și a susținut că noțiunea de „guvern tranzitoriu” nu există în Constituția României. Fostul președinte a acuzat partidele că folosesc formule fără bază constituțională în contextul negocierilor pentru formarea unui nou Executiv.

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