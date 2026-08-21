Bolojan, acuzat că dezbină România. Budăi: „Când nu mai ai soluții, cauți vinovați”

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să ascundă problemele bugetare printr-un conflict artificial între angajații de la stat și cei din mediul privat. Reacția vine după ce Bolojan a afirmat că banii pentru salariile bugetarilor trebuie generați de românii care muncesc în fabrici, birouri și în celelalte domenii ale economiei. Budăi consideră că această abordare este nedreaptă, periculoasă și profund dezbinatoare.
Bugetarii și angajații din privat nu sunt adversari
Fostul ministru al Muncii respinge ideea că profesorii, medicii, asistentele sau funcționarii reprezintă o povară pentru mediul privat. El subliniază că angajații din ambele sectoare muncesc, plătesc taxe, își cresc familiile și depind unii de ceilalți. „Nu, domnule Bolojan. Salariatul de la stat nu este adversarul salariatului din privat, și nici invers.”
Budăi amintește că salariații din companiile private își trimit copiii la școli în care lucrează profesori plătiți de stat și primesc tratament în spitale susținute din fonduri publice. Siguranța, drumurile, instituțiile și celelalte servicii publice sunt finanțate din contribuțiile tuturor. În opinia sa, România nu poate fi împărțită între o categorie care produce și alta care doar consumă.
„Așadar, nu avem două Românii: una care „produce” și una care „consumă”. Avem o singură Românie, în care privatul și publicul se susțin reciproc.”
Guvernul, acuzat că fuge de întrebările dificile
Deputatul PSD susține că Executivul preferă să arate cu degetul spre bugetari în loc să explice cum va crește economia, cum va îmbunătăți colectarea taxelor și cum va reduce risipa. El cere măsuri pentru stimularea investițiilor și majorarea veniturilor statului, fără ca nota de plată să ajungă din nou la salariați. Budăi îl acuză pe Bolojan că pretinde că apără mediul privat, deși majorează taxele și reduce puterea de cumpărare.
Fostul ministru consideră că profesorul sau medicul nu poate fi prezentat drept o povară pentru angajatul din mediul privat. Salariații nu trebuie împinși să se lupte între ei doar pentru ca Guvernul să evite discuțiile despre propriile soluții. În opinia sa, un executiv responsabil ar trebui să unească societatea și să construiască un acord în jurul reformelor necesare.
Atac dur la adresa lui Bolojan
Budăi susține că România are nevoie de o economie în creștere, salarii decente și servicii publice de calitate, nu de conflicte între diferite categorii profesionale. El îl acuză pe Bolojan că a creat un război între sectorul public și cel privat într-un moment în care țara are nevoie de stabilitate. Lipsa consensului și căutarea permanentă a unor vinovați ar demonstra, în opinia sa, eșecul actualei guvernări.
„Când nu mai ai soluții, cauți vinovați. Când nu poți construi consens, construiești conflicte. Dar asta nu înseamnă reformă. Înseamnă eșec.”