Bolojan, acuzat că dezbină România. Budăi: „Când nu mai ai soluții, cauți vinovați”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:04

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă să ascundă problemele bugetare printr-un conflict artificial între angajații de la stat și cei din mediul privat. Reacția vine după ce Bolojan a afirmat că banii pentru salariile bugetarilor trebuie generați de românii care muncesc în fabrici, birouri și în celelalte domenii ale economiei. Budăi consideră că această abordare este nedreaptă, periculoasă și profund dezbinatoare.

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