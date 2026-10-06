POLITICO: Un diplomat, al patrulea candidat la funcţia de premier al României în cinci luni. Misiune dificilă pentru Luca Niculescu

Un diplomat de rang înalt a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru și va încerca să formeze un nou guvern, pentru a pune capăt blocajului politic de cinci luni care amenință stabilitatea economică și politică a României, relatează POLITICO.
POLITICO: Misiunea lui Niculescu este una dificilă
Preşedintele Nicuşor Dan l-a numit luni pe Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în funcţia de prim-ministru desemnat. Acesta este al patrulea candidat însărcinat să conducă un guvern de la prăbuşirea coaliţiei, în luna mai.
Pentru a fi confirmat în această funcţie, Niculescu va trebui să obţină votul Parlamentului României în termen de 10 zile, demonstrând că beneficiază de sprijinul majorităţii pentru noua echipă ministerială şi pentru programul de guvernare.
Misiunea sa este una dificilă, pe fondul diviziunilor profunde dintre partide. Parlamentarii au respins doi dintre candidaţii propuşi anterior de Dan, în timp ce al treilea nici măcar nu a ajuns în etapa votului parlamentar.
Dan a făcut anunţul după ce, luni după-amiază, a purtat discuţii cu reprezentanţii partidelor la Palatul Cotroceni.
Presiuni pentru alegeri anticipate
După eşecul celor trei candidaţi anteriori, preşedintele se confruntă deja cu solicitări pentru dizolvarea Parlamentului şi organizarea unor alegeri anticipate, o situaţie fără precedent. Dan ezită însă să facă acest pas, temându-se că o astfel de decizie ar putea favoriza ascensiunea unui partid de opoziţie de extremă dreapta şi eurosceptic.
”Propunerea mea pentru funcţia de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, în calitate de diplomat, ştie să armonizeze poziţii diferite”, a declarat Dan luni seara. „Este necesar ca România să aibă un guvern cât mai curând posibil, deoarece există instituţii care necesită redresare şi este nevoie de un buget pentru anul viitor. Prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieţii românilor”, a arătat preşedintele.
Un politician care a refuzat să participe luni la discuţiile cu Dan a fost George Simion, liderul partidului de extremă dreapta Alianţa pentru Uniunea Românilor, aflat în prezent în fruntea sondajelor de opinie. Simion, contracandidatul lui Dan la alegerile prezidenţiale de anul trecut, şi-a reiterat apelul pentru organizarea unor alegeri care să pună capăt haosului politic.
Luca Niculescu, între opţiunea politică şi cea tehnocrată
Preşedintele a confirmat că în noul guvern nu va exista loc pentru partidele antioccidentale, formulare prin care se referă la formaţiunile de extremă dreapta, în special la AUR.
”Am garanţia că un guvern condus de Luca Niculescu va menţine orientarea prooccidentală a României şi va respecta ţintele financiare, precum şi toate angajamentele asumate de România”, a afirmat acesta.
Șeful statului a precizat că incertitudinea politică afectează cursul de schimb, dobânzile şi investiţiile din România.
În ultimii patru ani, Luca Niculescu a coordonat procesul de aderare a României la OCDE, o etapă importantă pentru dezvoltarea ţării. Dan a precizat că acesta va avea libertatea de a decide dacă noul guvern va fi unul ”politic sau tehnocratic”.