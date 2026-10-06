POLITICO: Un diplomat, al patrulea candidat la funcţia de premier al României în cinci luni. Misiune dificilă pentru Luca Niculescu

Publicat 6 oct. 2026, 09:14 Sursă POLITICO

Un diplomat de rang înalt a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru și va încerca să formeze un nou guvern, pentru a pune capăt blocajului politic de cinci luni care amenință stabilitatea economică și politică a României, relatează POLITICO.

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