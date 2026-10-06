Nicușor Dan semnează decretul pentru desemnarea lui Luca Niculescu. Prima misiune a noului premier desemnat

Președintele Nicușor Dan va semna astăzi decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare pentru formarea unui nou Guvern după demiterea lui Ilie Bolojan. Șeful statului și-a explicat alegerea și a arătat că Luca Niculescu, propunerea pentru funcția de premier, are experiență diplomatică și cunoaște administrația românească. Niculescu s-a ocupat în ultimii ani și de procesul de aderare a României la OCDE, conform Realitatea PLUS.
Nicușor Dan: „Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”
Președintele a explicat că experiența diplomatică a lui Luca Niculescu a cântărit în decizia sa și a subliniat capacitatea acestuia de a armoniza poziții diferite.
„Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.
Șeful statului a precizat și că premierul desemnat va avea libertatea de a decide formula viitorului Guvern, fie că va fi vorba despre miniștri politici, tehnocrați sau o combinație între cele două variante. Nicușor Dan a mai transmis că are garanția că un Executiv condus de Luca Niculescu va păstra direcția prooccidentală a României și obiectivele asumate de țara noastră.
Luca Niculescu începe negocierile pentru o majoritate în Parlament
După desemnare, Luca Niculescu a anunțat că prima sa misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să susțină viitorul Guvern. Premierul desemnat urmează să poarte discuții cu partidele parlamentare pentru a stabili atât formula majorității, cât și principalele puncte ale programului de guvernare. Niculescu a transmis că acceptă responsabilitatea într-un moment dificil, marcat de incertitudine politică și de un context economic și internațional complicat.
Program de guvernare realist și negocieri cu partidele
Luca Niculescu a anunțat că își dorește un program de guvernare realist și că în următoarele zile va prezenta public rezultatele discuțiilor purtate cu formațiunile parlamentare. Viitorul Executiv va trebui să obțină susținerea unei majorități în Parlament pentru a putea fi învestit. Până atunci, premierul desemnat va negocia componența Guvernului și prioritățile pe care acesta le va avea în perioada următoare. Niculescu a transmis, totodată, că nu promite soluții miraculoase, dar își asumă seriozitate în administrarea banului public și în exercitarea mandatului de premier.