Nicușor Dan semnează decretul pentru desemnarea lui Luca Niculescu. Prima misiune a noului premier desemnat

Publicat 6 oct. 2026, 08:59 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan va semna astăzi decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu în funcția de prim-ministru. Este a patra nominalizare pentru formarea unui nou Guvern după demiterea lui Ilie Bolojan. Șeful statului și-a explicat alegerea și a arătat că Luca Niculescu, propunerea pentru funcția de premier, are experiență diplomatică și cunoaște administrația românească. Niculescu s-a ocupat în ultimii ani și de procesul de aderare a României la OCDE, conform Realitatea PLUS.

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