Dominic Fritz nu exclude posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din 2030. Întrebat dacă își dorește să ajungă la Palatul Cotroceni, președintele USR a declarat că orice lider al unui partid parlamentar trebuie să ia în calcul o asemenea variantă. Cu toate acestea, Fritz susține că prioritatea sa este câștigarea alegerilor din 2028 și formarea unui nou guvern.
Declarațiile au fost făcute joi, 19 noiembrie, la Buzău, unde liderul USR a vorbit despre viitorul său politic și despre obiectivele partidului pentru următorii ani. Deși nu a anunțat că intenționează să intre în cursa pentru Președinția României, Fritz a lăsat deschisă această posibilitate și a precizat că deciziile privind alegerile din 2030 vor fi luate ulterior.
Dominic Fritz, despre o posibilă candidatură la Cotroceni: „Trebuie să ia în calcul și așa ceva”
Întrebat direct dacă ar vrea să candideze la prezidențiale, Dominic Fritz a evitat să ofere un răspuns categoric. Președintele USR a explicat că o asemenea posibilitate trebuie avută în vedere de orice lider politic, însă consideră că discuțiile despre viitorul candidat la Cotroceni sunt premature.
Liderul USR a mai spus că partidul va găsi o soluție și pentru alegerile prezidențiale din 2030. Totodată, Fritz a susținut că, de-a lungul carierei sale politice, a avut curajul să se confrunte cu sistemul și că există persoane care nu își doresc ca el să își continue activitatea politică. Acesta a subliniat însă că se bucură de sprijinul colegilor din partid, dar și al altor persoane.
Alegerile din 2028, principala miză pentru USR
Dominic Fritz a insistat că, în acest moment, partidul trebuie să își concentreze eforturile asupra alegerilor parlamentare din 2028. Obiectivul declarat este ca USR să câștige scrutinul și să contribuie la formarea unui guvern pe care liderul formațiunii îl consideră potrivit pentru România.
De această dată, Fritz a vorbit personal despre această posibilitate, precizând că USR trebuie să se pregătească mai întâi pentru alegerile din 2028, înainte de a stabili strategia pentru cursa prezidențială din 2030.