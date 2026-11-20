Publicat 20 nov. 2026, 08:57 Sursă Realitatea PLUS

Dominic Fritz nu exclude posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din 2030. Întrebat dacă își dorește să ajungă la Palatul Cotroceni, președintele USR a declarat că orice lider al unui partid parlamentar trebuie să ia în calcul o asemenea variantă. Cu toate acestea, Fritz susține că prioritatea sa este câștigarea alegerilor din 2028 și formarea unui nou guvern.

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