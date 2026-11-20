Portalul e-SănătateaMea va fi temporar indisponibil în perioada 20–24 noiembrie 2026, pentru lucrări de actualizare tehnică, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Întreruperea vizează îmbunătățirea funcției de programare la medic, astfel încât pacienții să poată utiliza mai ușor platforma după finalizarea intervențiilor.
Anunțul a fost făcut joi, 19 noiembrie, printr-un comunicat transmis de CNAS. Instituția le-a cerut scuze utilizatorilor pentru eventualele inconveniente și le-a mulțumit pentru înțelegere.
Ce servicii vor fi afectate de oprirea portalului
Lucrările tehnice vizează în special funcționalitatea de programare online la medic. Pe durata intervențiilor, utilizatorii nu vor putea accesa temporar portalul e-SănătateaMea.
Platforma a fost lansată la nivel național la 1 septembrie 2026 și le permite pacienților să consulte online informații și documente medicale, precum și date referitoare la serviciile de care au beneficiat prin sistemul public de asigurări de sănătate. De asemenea, prin intermediul portalului pot fi făcute programări la medicii înscriși în platformă.
CNAS urmărește ca actualizările să îmbunătățească funcționarea serviciului de programare și să faciliteze utilizarea acestuia.
Ce pot face pacienții care au nevoie de o programare în această perioadă
Indisponibilitatea portalului nu înseamnă suspendarea consultațiilor medicale sau a accesului la serviciile de sănătate. Pacienții care au nevoie de o programare între 20 și 24 noiembrie pot contacta direct cabinetul medicului de familie, ambulatoriul de specialitate sau clinica la care doresc să ajungă.
Programările pot fi solicitate prin metodele obișnuite, telefonic sau direct la furnizorul de servicii medicale. Întreruperea anunțată de CNAS privește portalul digital, nu întregul sistem de programări medicale.
Peste 80.000 de pacienți s-au înscris pe platformă
Portalul e-SănătateaMea a fost lansat în toamna acestui an pentru a facilita accesul pacienților la informațiile medicale și la serviciile decontate de sistemul public de asigurări de sănătate.
Potrivit datelor prezentate de conducerea CNAS, platforma avea peste 82.000 de cetățeni înrolați și aproximativ 3.300 de medici din ambulatoriul de specialitate autentificați. În primele două luni de funcționare au fost înregistrate aproximativ 6.000 de programări, dintre care peste 4.500 au fost confirmate.
Instituția a precizat că platforma va continua să fie îmbunătățită, inclusiv pe baza observațiilor primite de la pacienți, medici și organizațiile reprezentative.
Portalul e-SănătateaMea urmează să redevină disponibil după încheierea lucrărilor, intervalul de indisponibilitate anunțat de CNAS fiind 20–24 noiembrie 2026.