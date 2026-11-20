Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 20 nov. 2026, 08:02

Portalul e-SănătateaMea va fi temporar indisponibil în perioada 20–24 noiembrie 2026, pentru lucrări de actualizare tehnică, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Întreruperea vizează îmbunătățirea funcției de programare la medic, astfel încât pacienții să poată utiliza mai ușor platforma după finalizarea intervențiilor.

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