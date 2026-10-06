Petrișor Peiu, despre șansele lui Luca Niculescu de a forma Guvernul: „Depinde de PSD”. AUR exclude orice vot de susținere

Publicat 6 oct. 2026, 13:22 Sursă Realitatea PLUS

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că șansele lui Luca Niculescu de a forma un guvern depind în primul rând de decizia pe care o va lua PSD. Potrivit acestuia, poziția social-democraților este încă neclară, iar negocierile pentru susținerea noului premier desemnat vor depinde inclusiv de condițiile pe care partidul le va pune pentru acordarea voturilor în Parlament.

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