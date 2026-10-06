Petrișor Peiu, despre șansele lui Luca Niculescu de a forma Guvernul: „Depinde de PSD”. AUR exclude orice vot de susținere

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că șansele lui Luca Niculescu de a forma un guvern depind în primul rând de decizia pe care o va lua PSD. Potrivit acestuia, poziția social-democraților este încă neclară, iar negocierile pentru susținerea noului premier desemnat vor depinde inclusiv de condițiile pe care partidul le va pune pentru acordarea voturilor în Parlament.
„Deocamdată este destul de neclară intenția celor de la PSD, dar e clar că depinde. Ei sunt și apropiați de președinte Nicușor Dan și în același timp ei sunt cei care vor cere diverse chestiuni la schimbul acestui vot. Să vedem cum va funcționa înțelegerea între ei și Nicușor Dan pe acest subiect”, a declarat Petrișor Peiu.
Peiu exclude susținerea unui guvern din care partidul său nu face parte
Întrebat dacă formațiunea sa ar putea negocia cu Luca Niculescu și dacă ar putea exista puncte comune pentru intrarea la guvernare, Peiu a spus că poziția partidului a fost exprimată deja în repetate rânduri. Acesta a precizat că nu va fi susținut un Executiv din care formațiunea sa nu face parte și nici unul care ar continua programul guvernului demis.
„Noi am spus în repetate rânduri că nu vom vota un guvern în care nu suntem membri și nu vom vota un guvern care va relua programul de guvernare al guvernului demis și va ignora programul nostru de ieșire din criză”, a afirmat Petrișor Peiu.
Peiu susține că, în perioada care a precedat desemnarea noului premier, intenția președintelui Nicușor Dan ar fi fost aceea de a construi un guvern fără formațiunea sa. Din acest motiv, spune acesta, partidul nu ar urma să acorde voturile necesare unui Executiv condus de Luca Niculescu.
„Ieri și în timpul zilei de ieri și în ultima perioadă a fost foarte clară intenția președintelui de a face un guvern fără AUR. Având în vedere acest lucru este exclus ca noi să oferim vreun vot unui astfel de guvern care este expresia autorității personale a președintelui”, a declarat Peiu.
„Domnul Niculescu vine direct din textul domnului președinte”
Petrișor Peiu a criticat și modul în care Luca Niculescu a fost desemnat pentru funcția de premier. Acesta susține că propunerea nu a venit din partea unui partid sau a unei alianțe politice, ci direct din partea președintelui Nicușor Dan, motiv pentru care îl consideră pe premierul desemnat drept reprezentantul voinței șefului statului.
„Domnul Niculescu nu vine dintr-o nominalizare a vreunui partid sau alianțe de partide, ci vine direct din textul domnului președinte, este reprezentarea voinței personale a domnului președinte. Este clar că nu avem niciun subiect comun cu cineva care îl reprezintă pe președinte, care ne interzice accesul la partea guvernamentală, la bieri publice”, a spus acesta.
Peiu vede alegerile anticipate drept soluția dacă negocierile eșuează
În cazul în care nici această încercare de formare a unui guvern nu va avea succes, Petrișor Peiu consideră că soluția ar trebui să fie organizarea alegerilor anticipate. El susține că aceasta este varianta folosită în statele europene atunci când nu mai poate fi construită o majoritate politică stabilă.
„Eu spun că, din punct de vedere rațional și democratic, asta este soluția care se practică în toate statele occidentale, în toate statele europene. Domnul președinte poate să caute orice soluție dorește domnia sa, dar în afara cadrului democratic, care este deja aprobat în toate statele, nu cred că va găsi altceva”, a declarat Peiu.
Întrebat dacă actuala desemnare ar putea fi ultima încercare înainte de alegeri anticipate și dacă există în acest moment o majoritate parlamentară care să susțină o astfel de variantă, Petrișor Peiu a răspuns că voturile ar exista. În același timp, acesta a susținut că situația din Parlament este mai complicată și că foarte puțini parlamentari ar avea, în opinia sa, libertatea de a lua o asemenea decizie.
„Există o majoritate în Parlament, dar există în același timp foarte puțini oameni liberi în Parlament”, a declarat Petrișor Peiu.
Petrișor Peiu vorbește despre o „coincidență tulburătoare” în cazul PNL
Peiu s-a referit apoi la poziția PNL privind organizarea alegerilor anticipate. Acesta susține că liberalii au insistat o perioadă asupra acestei variante, însă discursul s-ar fi schimbat după un eveniment petrecut la finalul săptămânii trecute.
„De exemplu, PNL-ul a tot plusat pe ideea de alegeri anticipate până când, în ziua de vineri a săptămânii trecute, a avut loc vizita domnului prim-ministru încriminat la DNA Iași. De atunci eu n-am mai auzit vreo vorbă despre anticipate de la domniile lor”, a spus Peiu.
Întrebat dacă cele două lucruri ar avea legătură, Petrișor Peiu nu a afirmat că există o relație directă între ele, însă a vorbit despre ceea ce consideră a fi o coincidență.
„Se leagă astea între ele? Nu știu, dar așa se vede. Se vede o coincidență tulburătoare între cele două evenimente”, a declarat Petrișor Peiu.