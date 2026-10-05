Dominic Fritz, după desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „USR nu va susține un guvern controlat de PSD”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 22:11

Dominic Fritz a transmis că USR va analiza programul de guvernare, echipa de miniștri și majoritatea parlamentară care îl susține pe Luca Niculescu, în urma desemnării acestuia pentru funcția de prim-ministru. În mesajul său, Fritz a precizat că partidul nu va susține un executiv cu miniștri PSD sau controlat de social-democrați.

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