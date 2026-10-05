Dominic Fritz, după desemnarea lui Luca Niculescu ca premier: „USR nu va susține un guvern controlat de PSD”

Dominic Fritz a transmis că USR va analiza programul de guvernare, echipa de miniștri și majoritatea parlamentară care îl susține pe Luca Niculescu, în urma desemnării acestuia pentru funcția de prim-ministru. În mesajul său, Fritz a precizat că partidul nu va susține un executiv cu miniștri PSD sau controlat de social-democrați.
USR va analiza programul și echipa
Dominic Fritz îl descrie pe Luca Niculescu drept un diplomat respectat și evidențiază activitatea acestuia în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE).
„USR a luat act de desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este un diplomat respectat, renumit pentru execuția profesionistă a misiunilor care i-au fost încredințate, de exemplu procesul de aderare a României la OCDE”, a transmis Fritz.
Potrivit mesajului, USR va evalua atât programul și componența viitorului executiv, cât și majoritatea care îl susține. Partidul intenționează să discute cu premierul desemnat despre modul în care guvernul ar urma să obțină rezultate.
„Vom discuta cu premierul desemnat despre cum vrea să se asigure că guvernul poate să livreze rezultate așa cum au livrat miniștrii USR. Decizia va fi luată în forurile statutare ale partidului”, a precizat Dominic Fritz.
Condiția privind participarea PSD
Fritz a exclus susținerea unui guvern în care PSD ar avea miniștri sau asupra căruia ar exercita controlul. Totodată, el a criticat posibilitatea ca un premier prezentat drept independent să depindă de deciziile social-democraților.
„Un lucru este însă clar: USR nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD. Nici nu va vota un premier folosit drept paravan pentru întoarcerea PSD la cutiile de pantofi. Un premier dependent de comenzi de la PSD nu va putea fi «independent»”, a afirmat Fritz.
Mesajul nu anunță o decizie finală privind susținerea lui Luca Niculescu, aceasta urmând să fie luată în structurile statutare ale USR, după evaluarea programului, a echipei și a sprijinului politic.
Fritz cere un guvern anticriză
În încheiere, Dominic Fritz a subliniat urgența formării unui guvern, dar a susținut că noul executiv trebuie să ofere soluții pentru ieșirea din criză.
„România are nevoie urgentă de un guvern. Dar are nevoie de unul care să scoată țara din criză, nu să-i întoarcă la putere pe cei care au provocat-o”, a transmis acesta.