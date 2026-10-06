Câți premieri mai poate desemna Nicușor Dan dacă pică și Guvernul Niculescu

Publicat 6 oct. 2026, 09:28 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Nicușor Dan ar mai avea la dispoziție cel puțin două desemnări de premier dacă viitorul Guvern propus de Luca Niculescu nu reușește să obțină voturile necesare în Parlament, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta respinge ideea unor alegeri anticipate și consideră că soluția trebuie găsită în continuare prin negocieri între partidele parlamentare, conform Realitatea PLUS.

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