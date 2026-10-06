Câți premieri mai poate desemna Nicușor Dan dacă pică și Guvernul Niculescu

Președintele Nicușor Dan ar mai avea la dispoziție cel puțin două desemnări de premier dacă viitorul Guvern propus de Luca Niculescu nu reușește să obțină voturile necesare în Parlament, susține liderul UDMR, Kelemen Hunor. Acesta respinge ideea unor alegeri anticipate și consideră că soluția trebuie găsită în continuare prin negocieri între partidele parlamentare, conform Realitatea PLUS.
În acest moment, Luca Niculescu este premierul desemnat, iar principala sa misiune este formarea unei majorități care să-i asigure voturile necesare pentru învestirea Guvernului. Pentru ca noul Executiv să treacă de Parlament este nevoie de cel puțin 233 de voturi.
Câte desemnări mai poate face Nicușor Dan
Kelemen Hunor susține că șeful statului mai are spațiu pentru noi nominalizări înainte ca scenariul alegerilor anticipate să devină o variantă politică luată în calcul.
„Eu cred că președintele, cel puțin, mai are, cu desemnarea de azi, două desemnări de făcut. Cel puțin. Așa cred eu”, a declarat liderul UDMR.
În cazul în care Guvernul Niculescu nu primește votul de încredere al Parlamentului, președintele poate relua consultările cu partidele și poate desemna un alt candidat pentru funcția de premier. Constituția nu stabilește însă un număr maxim de premieri pe care președintele îi poate desemna. Articolul 89 prevede că șeful statului poate dizolva Parlamentul dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare și numai după respingerea a cel puțin două solicitări de învestitură. Dizolvarea nu intervine automat după două eșecuri.
Kelemen Hunor nu vrea alegeri anticipate
Liderul UDMR consideră că partidele trebuie să continue negocierile, chiar dacă actuala configurație a Parlamentului face dificilă construirea unei majorități.
„Trebuie discutat, trebuie în continuare să discutăm. Trebuie formată o majoritate. Sigur, e greu în acest Parlament fragmentat și cu toate declarațiile contondente din ultima perioadă, dar este obligația noastră. Anticipatele nu rezolvă nimic. Absolut nimic. Chiar anticipatele ne încurcă și mai mult”, a declarat Kelemen Hunor.
În opinia sa, noi desemnări ar putea menține presiunea asupra partidelor pentru găsirea unui compromis și formarea unei majorități capabile să susțină un Guvern.
Luca Niculescu începe negocierile pentru cele 233 de voturi
Până la un eventual nou scenariu de desemnare, toate calculele depind de rezultatul negocierilor purtate de Luca Niculescu. Premierul desemnat trebuie să discute cu formațiunile parlamentare, să își construiască echipa și să obțină sprijinul necesar pentru programul de guvernare. Niculescu are nevoie de minimum 233 de voturi pentru ca Guvernul să fie învestit. Dacă nu reușește să formeze această majoritate, procedura politică se întoarce la Palatul Cotroceni, iar Nicușor Dan va trebui să decidă următorul candidat pentru funcția de premier.