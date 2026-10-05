Luca Niculescu, după nominalizarea pentru funcția de premier: „Este momentul să construim”

Luca Niculescu anunță, într-un mesaj în care îi mulțumește președintelui Nicușor Dan pentru nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, că va începe discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități și stabilirea unui program de guvernare. El afirmă că va prezenta în următoarele zile rezultatul consultărilor, prioritățile viitorului Executiv și echipa propusă.
În mesajul său, Niculescu spune că acceptă responsabilitatea într-un moment dificil, marcat de incertitudine politică și de un context economic și internațional complicat.
„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic și internațional care este, la rândul său, dificil”, afirmă acesta.
Discuții pentru o majoritate parlamentară
Luca Niculescu precizează că prima sa misiune va fi obținerea sprijinului parlamentar pentru un guvern ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României.
Consultările cu partidele parlamentare vor urmări atât construirea unei majorități, cât și convenirea asupra unui program de guvernare pe care îl descrie drept „realist”.
„Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care vrem să le punem în practică”, transmite Niculescu.
Prioritățile anunțate de Luca Niculescu
În privința guvernării, Niculescu pune accent pe folosirea responsabilă a banului public, predictibilitate economică, respectarea angajamentelor României și accelerarea investițiilor și reformelor.
„Nu pot promite miracole. Pot însă promite seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze mai bine pentru cetățenii săi, pentru toți românii”, afirmă el.
Totodată, Niculescu subliniază importanța securității naționale în contextul războiului de la graniță. El consideră că protejarea țării presupune și consolidarea capacității societății de a rezista dezinformării și manipulării.
„Un stat mai puternic înseamnă și un stat bine protejat. Iar în contextul unui război la graniță, avem nevoie de fermitate și de viziune pentru a apăra România”, spune acesta.
Aderarea la OCDE, exemplu de cooperare
Luca Niculescu invocă procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) drept exemplu de colaborare între partide și instituții pentru un obiectiv comun.
Potrivit mesajului său, România este prima dintre cele opt țări candidate care a încheiat practic evaluările tehnice ale procesului de aderare. Niculescu descrie aderarea la OCDE drept „cel mai important proiect după aderarea la NATO și Uniunea Europeană”.
El atribuie acest progres cooperării dintre oameni cu opinii și apartenențe politice diferite, care au pus interesul României înaintea divergențelor.
În încheiere, Niculescu face apel la stabilitate și colaborare: „Este unul dintre momentele în care România are nevoie de punți. Să punem, pentru o vreme, ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart. Este momentul să construim.”