Luca Niculescu, după nominalizarea pentru funcția de premier: „Este momentul să construim”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 oct. 2026, 22:29

Luca Niculescu anunță, într-un mesaj în care îi mulțumește președintelui Nicușor Dan pentru nominalizarea pentru funcția de prim-ministru, că va începe discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea unei majorități și stabilirea unui program de guvernare. El afirmă că va prezenta în următoarele zile rezultatul consultărilor, prioritățile viitorului Executiv și echipa propusă.

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