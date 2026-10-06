Aripa Bolojan din PNL amenință că nu votează Guvernul dacă din el vor face parte și puciștii liberali

Ilie Bolojan renunță greu la guvern, dar și mai greu acceptă că în partidul său există și opinii contra. Motiv pentru care a dat „ordin pe unitate” să nu se voteze Guvernul propus, dacă din el vor face parte și „puciștii” PNL.
Liberalii nu sunt dispuși să voteze viitorul Guvern dacă din Cabinet vor face parte și membri ai PNL considerați „puciști”, potrivit unor surse politice REALITATEA PLUS. Decizia finală ar urma să fie luată în weekend, după ce liberalii vor avea o discuție cu Niculescu și vor analiza componența Guvernului și programul de guvernare.
Liberalii vor să vadă componența Guvernului și programul de guvernare
Potrivit surselor citate, liberalii nu au luat încă o decizie definitivă privind susținerea viitorului Guvern. Înainte de a decide dacă vor vota sau nu Cabinetul, aceștia vor să discute cu Niculescu și să afle detalii despre structura Executivului și programul de guvernare.
Discuțiile sunt programate pentru acest weekend, când liberalii ar urma să stabilească poziția partidului față de noul Guvern.
Una dintre principalele nemulțumiri vizează posibilitatea ca în viitorul Cabinet să fie incluși și membri ai PNL care au fost implicați în conflictul intern din partid și pe care liberalii îi numesc „puciști”.
Liberalii se așteaptă la un Guvern politic
Sursele citate susțin că, în acest moment, liberalii cred că viitorul Executiv va fi unul politic, în care PSD va avea miniștri.
Această perspectivă este urmărită cu atenție de liberali, care vor să vadă atât formula politică a Cabinetului, cât și programul pe baza căruia acesta va cere votul Parlamentului.
Decizia PNL privind susținerea Guvernului va depinde, astfel, de componența finală a Executivului și de negocierile politice din perioada următoare.
Ce vor decide liberalii în weekend
Liberalii urmează să analizeze trei elemente principale înainte de a-și stabili votul:
În funcție de rezultatul discuțiilor cu Niculescu și de forma finală a Guvernului, PNL va decide dacă susține sau nu Cabinetul în Parlament.
Ordine stricte de la Bolojan pentru votarea lui Mureșan și Veștea
Conducerea PNL i-a amenințat pe parlamentarii liberali cu excluderea din partid dacă nu votau Guvernul Mureșan, potrivit unor surse politice.
Mai mult, votul trebuia să fie la vedere.
Directivele pentru ziua votului de învestitură au fost stricte. Fiecare parlamentar liberal este obligat să participe la ședință și să voteze pentru premierul desemnat Siegfried Mureșan.
Nu este prima dată când conducerea lui Ilie Bolojan recurge la această amenințare. Liberalii au primit același avertisment și la votul pentru Guvernul Veștea.