Aripa Bolojan din PNL amenință că nu votează Guvernul dacă din el vor face parte și puciștii liberali

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 oct. 2026, 09:20

Ilie Bolojan renunță greu la guvern, dar și mai greu acceptă că în partidul său există și opinii contra. Motiv pentru care a dat „ordin pe unitate” să nu se voteze Guvernul propus, dacă din el vor face parte și „puciștii” PNL.

Distribuie articolul