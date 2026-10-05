Piperea, după desemnarea lui Niculescu: Eram absolut sigur că nu-l va numi pe Grindeanu

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea noului Guvern reprezintă un test politic important pentru PSD. Acesta susține că social-democrații trebuie să respecte angajamentul asumat în ultimele luni și să nu voteze un executiv care nu este construit în jurul partidului.
Potrivit lui Piperea, decizia președintelui Nicușor Dan deschide o nouă etapă de incertitudine politică, în condițiile în care premierul desemnat are nevoie de o majoritate parlamentară pentru a-și trece Cabinetul prin Parlament. Europarlamentarul consideră că poziția PSD va fi decisivă pentru soarta viitorului Executiv.
Piperea: „Este o a patra desemnare cu foarte puține șanse să treacă”
Eram absolut sigur că nu va fi numit Grindeanu, dar privesc chestiunea asta cu mânie, pentru că pur și simplu Nicușor Dan își bate joc efectiv, la ora actuală, de întreaga țară. E o a patra desemnare care are, de asemenea, foarte puține șanse să treacă. Și asta se întâmplă dacă cei de la PSD se țin de cuvânt, a declarat europarlamentarul AUR., în intervenția sa telefonică în emisiunea Ancăi Alexandrescu, "Culisele Statului Paralel".
PSD, pus în situația de a-și respecta propriile promisiuni
În opinia lui Piperea, prin nominalizarea făcută de șeful statului, social-democrații trebuie să demonstreze că-și respectă promisiunea de a accepta doar o formulă executivă în care să aibă un rol central și miniștri proprii.
Cei de la PSD au spus așa: indiferent de decizia lui Nicușor Dan, guvernul acesta va conține miniștri PSD. Dacă se țin de cuvânt, iar acest guvern nu se umple cu miniștri PSD, înseamnă că nu votează cu guvernul Luca Niculescu. Dacă nu se țin de cuvânt și vor vota, vor fi într-o situație absolut inimaginabilă pentru ei. Va fi partidul care va susține un guvern de tehnocrați, a adăugat europarlamentarul.
Bolojan ar putea fi principalul beneficiar politic
Gheorghe Piperea susține că o eventuală participare a PSD la guvernarea condusă de Luca Niculescu i-ar oferi actualului premier interimat și lider al PNL, Ilie Bolojan, o poziție politică avantajoasă.
Bolojan, în momentul în care se întâmplă să apară un astfel de guvern, să zicem tehnocrat, va avea situația cea mai bună dintre toate. Va susține un guvern tehnocrat acolo unde va avea interes, a afirmat acesta.
În schimb, dacă PSD va intra la guvernare, Bolojan ar putea ataca Executivul din opoziție, împreună cu alte forțe politice.
Dacă se face un guvern din care fac parte miniștri ai PSD, are subiect și predicat că nu va suporta un astfel de guvern. Atunci, guvernul susținut doar de PSD va fi în opoziție cu trei partide mari: AUR, PNL, aripa Bolojan, și respectiv USR, a spus Piperea.
În aceste condiții, europarlamentarul AUR a argumentat că varianta cea mai logică pentru PSD este să rămână consecvent propriilor declarații și să nu voteze un guvern în care nu are un rol determinant.