Piperea, după desemnarea lui Niculescu: Eram absolut sigur că nu-l va numi pe Grindeanu

Publicat 5 oct. 2026, 23:01 Sursă Realitate Plus

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că desemnarea lui Luca Niculescu pentru formarea noului Guvern reprezintă un test politic important pentru PSD. Acesta susține că social-democrații trebuie să respecte angajamentul asumat în ultimele luni și să nu voteze un executiv care nu este construit în jurul partidului.

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