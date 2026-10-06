Octavian Berceanu, atac dur la adresa Dianei Buzoianu: „Incompetența se vede din avion!”. Acuzații grave despre arderile ilegale din jurul Capitalei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 oct. 2026, 13:11

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, o critică dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că nu a luat măsuri eficiente împotriva arderilor ilegale de deșeuri și a rețelelor despre care spune că se află în spatele acestor activități. Berceanu a publicat două fotografii cu coloane de fum surprinse în apropierea Bucureștiului și susține că situația din teren este foarte diferită de imaginea prezentată public de Ministerul Mediului.

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