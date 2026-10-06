Octavian Berceanu, atac dur la adresa Dianei Buzoianu: „Incompetența se vede din avion!”. Acuzații grave despre arderile ilegale din jurul Capitalei

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, o critică dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că nu a luat măsuri eficiente împotriva arderilor ilegale de deșeuri și a rețelelor despre care spune că se află în spatele acestor activități. Berceanu a publicat două fotografii cu coloane de fum surprinse în apropierea Bucureștiului și susține că situația din teren este foarte diferită de imaginea prezentată public de Ministerul Mediului.
„Incompetența se vede din avion! Ministra Mediului este incompetentă și iresponsabilă, la fel ca cei care au promovat-o la conducerea Ministerului Mediului”, a scris Octavian Berceanu pe Facebook. Fostul șef al Gărzii de Mediu susține că arderile ilegale de deșeuri din Sintești și din alte localități din jurul Capitalei continuă. El îi reproșează ministrei și faptul că ar fi mutat responsabilitatea combaterii acestor fenomene către prefecturile București și Ilfov.
Berceanu acuză ministerul că fuge de responsabilitate
Octavian Berceanu consideră că această abordare este greșită și susține că instituțiile de mediu ar trebui să aibă principala responsabilitate în combaterea arderilor ilegale. Fostul comisar general critică decizia de a implica prefecturile în gestionarea problemei și afirmă că lupta împotriva acestor activități ar trebui dusă direct de structurile care au atribuții în domeniul mediului. Acesta vorbește și despre existența unor rețele care ar controla activitățile ilegale legate de deșeuri.
„Mutarea răspunderii arderilor ilegale de deșeuri și cabluri în curtea Prefecturilor Ilfov și București sunt decizii care vin de la un ministru profund incompetent, care fuge de responsabilitatea luptei reale cu mafia deșeurilor”, susține Berceanu. Acesta spune că problema nu este una izolată și că arderile continuă în mai multe zone aflate în apropierea Capitalei. Pentru a-și susține afirmațiile, fostul șef al Gărzii de Mediu a publicat și două fotografii cu coloane de fum.
Imagini cu fum din apropierea Bucureștiului
Prima fotografie publicată de Octavian Berceanu ar fi fost realizată, potrivit acestuia, la Bolintin și ar surprinde un nor de fum rezultat din arderea cablurilor. „Nu e ceață, e nor negru de fum de cabluri”, a scris Berceanu. Cea de-a doua imagine ar fi fost făcută din avion și ar surprinde, conform fostului șef al Gărzii de Mediu, un incendiu provocat de arderea deșeurilor și cablurilor în localitatea Bălteni, din județul Dâmbovița.
Berceanu susține că incendiul din Bălteni s-ar afla în apropierea unui depozit Butan Gas și avertizează asupra riscurilor pe care le-ar presupune extinderea focului către acesta. Fostul șef al Gărzii de Mediu afirmă că fum negru ar fi fost observat și în Sintești. Totodată, el susține că poluarea aerului din București și Ilfov generează costuri economice de aproximativ șase miliarde de euro anual și leagă arderile ilegale de consecințe grave asupra sănătății populației.
„Nu s-a întâmplat nimic” în instituțiile de mediu
Criticile lui Octavian Berceanu nu se limitează la problema arderilor ilegale. Acesta susține că, după mai bine de un an de mandat al Dianei Buzoianu, nu au avut loc schimbări importante în principalele instituții aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Mediului. Fostul șef al Gărzii de Mediu enumeră Romsilva, Garda Forestieră, Apele Române, Garda Națională de Mediu și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate.
„Nu s-a întâmplat nimic la Romsilva, niciun program de reformă! Nimic la Garda Forestieră (...) Nu s-a întâmplat nimic la Apele Române (...) Nu s-a întâmplat nimic la Garda de Mediu”, a scris Berceanu. Acesta susține că problemele existente în aceste instituții nu au fost rezolvate și critică lipsa unor schimbări la nivelul conducerilor. În opinia sa, pentru înlocuirea șefilor pe care îi consideră compromiși nu ar fi nevoie de o reformă amplă.
Berceanu cere controale și schimbări la conducerea instituțiilor
Fostul comisar general susține că Ministerul Mediului ar putea interveni prin controale și decizii administrative, fără a fi nevoie de un proces amplu de reformă. În opinia sa, Corpul de Control al ministrului ar putea verifica situația din instituțiile vizate, iar ulterior ar putea fi luate măsuri la nivelul conducerilor. Berceanu își încheie mesajul insistând asupra faptului că principala problemă ar fi lipsa de voință pentru efectuarea acestor schimbări.
„Pentru a schimba șefii corupți din instituții nu trebuie reformă, e nevoie de un control al Corpului de Control al ministrului și de voință. Nimic mai mult!”, a încheiat Octavian Berceanu.