PSD poate schimba jocul politic. Ședință decisivă la ora 14: ce mandat cere Sorin Grindeanu și ce variantă se discută în partid - SURSE

Social-democrații se reunesc, marți, de la ora 14, într-o ședință în care urmează să discute strategia partidului pentru perioada următoare. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Realitatea Plus, Sorin Grindeanu va cere mandat din partea colegilor pentru a putea purta negocieri.
Surse din PSD susțin că, în acest moment, tendința din partid este mai degrabă spre nesusținerea viitorului Executiv. O decizie finală ar urma însă să fie luată după mai multe discuții și după ce social-democrații vor vedea în ce formulă ar putea fi construit noul Guvern.
PSD vrea să vadă programul de guvernare și componența cabinetului
Social-democrații vor să analizeze mai întâi programul de guvernare și componența viitorului cabinet înainte de a lua o decizie privind susținerea acestuia. Potrivit surselor politice, PSD nu ar fi dispus să voteze un Executiv format în totalitate din tehnocrați, fără miniștri politici. În ședința de la ora 14, Sorin Grindeanu ar urma să solicite mandat pentru discuțiile și negocierile care vor avea loc în perioada următoare.
Varianta alegerilor anticipate, luată în calcul
Există și voci în interiorul PSD care susțin că, în cazul în care soluția va fi un Executiv tehnocrat, România s-ar putea îndrepta mai degrabă către alegeri anticipate. Decizia social-democraților va depinde însă de rezultatul discuțiilor din partid, de programul de guvernare propus și de formula în care va fi construit viitorul cabinet. Ședința programată la ora 14 ar urma să stabilească mandatul cu care conducerea PSD va merge mai departe în negocieri.