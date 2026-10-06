PSD poate schimba jocul politic. Ședință decisivă la ora 14: ce mandat cere Sorin Grindeanu și ce variantă se discută în partid - SURSE

Publicat 6 oct. 2026, 10:22 Sursă Realitatea PLUS

Social-democrații se reunesc, marți, de la ora 14, într-o ședință în care urmează să discute strategia partidului pentru perioada următoare. Potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Realitatea Plus, Sorin Grindeanu va cere mandat din partea colegilor pentru a putea purta negocieri.

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