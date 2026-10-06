Condițiile PNL pentru susținerea guvernului Niculescu. Liberalii așteaptă negocierile premierului desemnat cu PSD - SURSE

Publicat 6 oct. 2026, 11:51 Sursă Realitatea PLUS

Liderii Partidului Național Liberal așteaptă ca Luca Niculescu să poarte mai întâi discuții cu Partidul Social Democrat privind formarea noului guvern. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, liberalii vor să afle ce condiții vor impune social-democrații înainte de a lua o decizie în privința susținerii viitorului Executiv.

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