Condițiile PNL pentru susținerea guvernului Niculescu. Liberalii așteaptă negocierile premierului desemnat cu PSD - SURSE

Liderii Partidului Național Liberal așteaptă ca Luca Niculescu să poarte mai întâi discuții cu Partidul Social Democrat privind formarea noului guvern. Potrivit unor surse citate de Realitatea Plus, liberalii vor să afle ce condiții vor impune social-democrații înainte de a lua o decizie în privința susținerii viitorului Executiv.
Liberalii așteaptă negocierile premierului desemnat cu PSD
Liderii PNL au transmis pentru Realitatea PLUS, sub protecția anonimatului, că nu ar avea o problemă să voteze un guvern de tehnocrați, în cazul în care aceasta va fi soluția rezultată în urma discuțiilor dintre Luca Niculescu și PSD.
Situația s-ar schimba însă dacă social-democrații ar solicita o parte consistentă din componența viitorului guvern. În acest caz, liberalii ar urma să poarte negocieri serioase privind susținerea Executivului condus de Luca Niculescu.
Nicușor Dan: ”Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”
Președintele României, Nicușor Dan, l-a desemnat luni pe Luca Niculescu premier, subliniind că este alegerea cu cele mai mari șanse să obțină majoritatea.
Președintele a explicat că experiența diplomatică a lui Luca Niculescu a cântărit în decizia sa și a subliniat capacitatea acestuia de a armoniza poziții diferite.
”Am ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate”, a declarat Nicușor Dan.
Șeful statului a precizat și că premierul desemnat va avea libertatea de a decide formula viitorului Guvern, fie că va fi vorba despre miniștri politici, tehnocrați sau o combinație între cele două variante.
Totodată, Nicușor Dan a mai transmis că are garanția că un Executiv condus de Luca Niculescu va păstra direcția prooccidentală a României și obiectivele asumate de țara noastră.