Problemele cu glanda tiroidă ce pot fi descoperite ecografic

Multe modificări ale glandei tiroidei sunt descoperite întâmplător și nu provoacă niciun simptom. Vestea poate genera îngrijorare, însă majoritatea formațiunilor identificate nu sunt canceroase.
Nodulii tiroidieni sunt zone distincte dezvoltate în interiorul glandei și pot fi unici sau multipli. Evaluarea începe de obicei cu dozarea TSH și ecografie tiroidiană, care oferă informații despre dimensiunea și caracteristicile nodulilor. Dacă aspectul ecografic sau dimensiunea ridică suspiciuni, medicul poate recomanda puncție aspirativă cu ac fin.
Nu orice nodul necesită operație. Unii sunt doar urmăriți ecografic, în timp ce alții pot necesita investigații suplimentare, tratament sau chirurgie. Decizia depinde de funcția tiroidei, aspectul leziunii, rezultatul citologic și eventualele simptome de compresie.
Ai grijă de tine.
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