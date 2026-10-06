Ciuma pneumonică: ce este boala și cât de mare este, de fapt, riscul pentru populație

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 12:21

Un posibil caz de ciumă pneumonică în Siberia a atras atenția internațională după moartea unei cercetătoare de 28 de ani care lucra la un institut specializat în studierea bolilor infecțioase periculoase. Femeia a murit după ce a dezvoltat o pneumonie, iar presa locală a relatat că aceasta ar fi putut fi expusă bacteriei care provoacă ciuma.

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