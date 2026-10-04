Alertă de ciumă în Siberia. Presa independentă vorbește despre un posibil accident biologic și o posibilă implicare a FSB

Publicat 4 oct. 2026, 08:19 Actualizat 4 oct. 2026, 08:22 Sursă Realitatea.net, presa rusa

Alerta de pestă/ciumă în Siberia se extinde, după ce în presa locală a apărut scenariul potrivit căruia moartea unei cercetătoare ar fi fost provocată de un accident de laborator, la manipularea unor recipienți cu agenți patogeni ai ciumei pulmonare. Autoritățile ruse au declanșat măsuri epidemiologice extinse și au plasat sub supraveghere medicală aproape 200 de persoane care ar fi intrat în contact cu cercetătoarea care a murit din cauza contaminării.

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