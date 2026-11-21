Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 30 au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă la o centrală electrică din sudul Irakului. Potrivit oficialilor din domeniul securităţii, bilanţul victimelor ar putea creşte, relatează Reuters.
Incendiul a izbucnit la centrala electrică Hartha, aflată la nord de oraşul Basra, şi s-a extins rapid la locuinţele din vecinătate, provocând victime şi pagube materiale. În urma incidentului, autorităţile au decis oprirea temporară a activităţii centralei.
Potrivit agenţiei oficiale irakiene de presă INA, echipele de intervenţie au reuşit să stingă flăcările şi să aducă situaţia sub control.
Centrala Hartha, oprită după izbucnirea incendiului
Centrala Hartha are o capacitate instalată de 800 de megawaţi, însă, înainte de producerea incendiului, funcţiona la aproximativ jumătate din capacitate, respectiv 400 de megawaţi, au precizat oficialii.
Deocamdată, cauza izbucnirii incendiului şi valoarea pagubelor nu au fost stabilite. Autorităţile irakiene nu au oferit informaţii oficiale suplimentare cu privire la circumstanţele producerii incidentului.
Infrastructura energetică a Irakului, afectată de probleme cronice
Sistemul energetic al Irakului se confruntă de mai multe decenii cu dificultăţi majore, generate de investiţiile insuficiente şi de lucrările de întreţinere necorespunzătoare. Aceste probleme reduc capacitatea ţării de a asigura necesarul de electricitate, în special în perioadele de vară, când consumul creşte semnificativ.
De-a lungul timpului, incendiile şi defecţiunile tehnice au provocat întreruperi importante în alimentarea cu energie electrică, afectând atât populaţia, cât şi activităţile economice.