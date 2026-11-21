Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 21 nov. 2026, 15:06

Cel puţin patru persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte 30 au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă la o centrală electrică din sudul Irakului. Potrivit oficialilor din domeniul securităţii, bilanţul victimelor ar putea creşte, relatează Reuters.

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