Macaulay Culkin revine în „Singur acasă”, după mai bine de 30 de ani. Cine va scrie scenariul noii continuări
Macaulay Culkin. Foto: Profimedia
Actorul care l-a interpretat pe Kevin McCallister în primele două filme ar urma să revină în franciză. Seth Rogen și Evan Goldberg vor produce pelicula și vor colabora cu el la scenariu.
Macaulay Culkin, actorul care a devenit celebru în întreaga lume datorită rolului lui Kevin McCallister, ar urma să apară într-o nouă continuare a seriei „Singur acasă”. La mai bine de trei decenii de la lansarea celui de-al doilea film, starul american ar fi acceptat să revină în franciza care l-a consacrat.
Informația a fost publicată de Puck și preluată de The Independent, iar Variety a confirmat că proiectul se află în faza de dezvoltare la Disney. Noua producție va fi realizată de Seth Rogen și Evan Goldberg, prin compania lor, Point Grey Pictures. Cei doi vor lucra împreună cu Macaulay Culkin la dezvoltarea scenariului.
În vârstă de 46 de ani, Culkin a interpretat personajul Kevin McCallister în primele două filme ale seriei: „Singur acasă”, lansat în 1990, și „Singur acasă 2: Pierdut în New York”, care a ajuns în cinematografe în 1992. Ulterior, franciza a continuat cu alte producții, însă fără actorul care a dat viață personajului principal în primele două pelicule.
Seth Rogen și Evan Goldberg vor lucra la scenariu împreună cu actorul
Seth Rogen și Evan Goldberg au încheiat un acord pentru a produce noul film prin Point Grey Pictures. Potrivit informațiilor publicate de People, cei doi vor colabora direct cu Macaulay Culkin pentru construirea poveștii și scrierea scenariului. Proiectul este dezvoltat la Disney, compania care deține acum drepturile asupra francizei după preluarea studiourilor 20th Century Fox.
Deocamdată, nu au fost anunțate alte nume din distribuție și nici cine va regiza pelicula. Nu există informații oficiale despre calendarul filmărilor sau data la care noua continuare ar putea ajunge în cinematografe. Disney nu a oferit un punct de vedere în legătură cu proiectul, deși publicațiile care au relatat despre el au solicitat un comentariu reprezentanților companiei.
Ideea pentru continuarea filmului a venit chiar de la Macaulay Culkin
Posibilitatea unei reveniri a actorului în rolul lui Kevin McCallister a fost discutată încă din vara acestui an. Informațiile despre proiect au apărut după ce Culkin s-a întâlnit cu reprezentanții Disney și le-a prezentat o idee pentru o nouă poveste. Potrivit unei surse citate anterior de revista People, proiectul se afla atunci într-un stadiu foarte incipient, iar conceptul îi aparținea actorului.
În noiembrie 2025, Culkin vorbise deja despre posibilitatea de a reveni în franciză. Actorul explicase că ar lua în calcul o continuare dacă povestea ar fi suficient de bună și propusese o schimbare importantă față de primele două filme.
În varianta imaginată de el, Kevin McCallister ar fi devenit adult și ar fi fost fie văduv, fie divorțat, crescându-și singur copilul. Preocupat de muncă și neacordându-i suficientă atenție, personajul ar ajunge într-o situație în care propriul fiu nu l-ar mai lăsa să intre în casă și ar pregăti capcane pentru el. Astfel, rolurile s-ar inversa, iar Kevin ar ajunge să trăiască experiența prin care trecuseră hoții în primele filme.
Actorul a revenit recent în rolul lui Kevin McCallister într-o reclamă
Reluarea personajului Kevin McCallister într-o nouă producție publicitară a readus franciza în atenția publicului cu doar câteva zile înainte de apariția informațiilor despre continuare. Macaulay Culkin a apărut într-o reclamă pentru McDonald's, care promovează un meniu inspirat de seria „Singur acasă”.
Revenirea în această campanie a fost un nou prilej pentru fani să îl vadă pe actor în ipostaza personajului care l-a făcut cunoscut la nivel mondial. Acum, informațiile despre colaborarea cu Seth Rogen și Evan Goldberg deschid perspectiva unei noi întâlniri cu Kevin McCallister pe marele ecran, însă proiectul este încă în dezvoltare și nu are, deocamdată, o dată de lansare anunțată
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