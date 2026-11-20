Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 20 nov. 2026, 20:38

Cazurile de infestare cu viermele-șurub au crescut puternic în sud-vestul Statelor Unite, pe fondul temperaturilor ridicate și al ploilor. Parazitul atacă animalele cu sânge cald, iar autoritățile se confruntă cu o problemă majoră: lipsa muștelor sterile folosite pentru combaterea lui.

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