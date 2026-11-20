Invazie de viermi-șurub în SUA. Parazitul care devorează animalele de vii din interior se răspândește rapid în mai multe state
Invazie de viermi-șurub în SUA. Foto: Profimedia
Cazurile de infestare cu viermele-șurub au crescut puternic în sud-vestul Statelor Unite, pe fondul temperaturilor ridicate și al ploilor. Parazitul atacă animalele cu sânge cald, iar autoritățile se confruntă cu o problemă majoră: lipsa muștelor sterile folosite pentru combaterea lui.
Infestările cu viermele-șurub au luat amploare în sud-vestul Statelor Unite, unde vremea neobișnuit de caldă și ploile abundente au creat condiții favorabile răspândirii parazitului. Larvele acestei muște se hrănesc cu țesuturile vii ale animalelor cu sânge cald și pot provoca răni grave, reprezentând o amenințare pentru efectivele de bovine, dar și pentru alte animale domestice și sălbatice.
Potrivit datelor Departamentului Agriculturii din SUA (USDA), în luna noiembrie au fost înregistrate 64 de infestări la bovine, câini, cai și alte animale domestice, față de 34 în octombrie și numai trei în septembrie. Din iunie până în prezent, autoritățile au confirmat 149 de cazuri la animale domestice, la care se adaugă două cazuri în rândul elaniilor sălbatici. Dintre infestările raportate, 73 erau încă active joi, 19 noiembrie, în creștere puternică față de cele două cazuri active de la sfârșitul lunii septembrie, relatează Reuters.
Parazitul a ajuns în Arizona, iar numărul cazurilor continuă să crească
Răspândirea viermelui-șurub îi îngrijorează pe crescătorii de animale, care se tem că numărul infestărilor va continua să crească. Una dintre cele mai mari dificultăți în combaterea muștei parazite este disponibilitatea insuficientă a insectelor sterile crescute special pentru a împiedica înmulțirea acesteia.
„Roiul nu a ajuns încă în Texas”, a declarat Susan Storey, o crescătoare de vite din sudul statului, citată de Reuters.
USDA încearcă să mărească producția de muște sterile, iar Corpul Inginerilor al Armatei SUA supraveghează construirea unei fabrici în sudul Texasului. Unitatea este programată să înceapă activitatea anul viitor, în aprilie, și ar urma să contribuie la creșterea capacității de combatere a parazitului.
Subsecretarul USDA, Dudley Hoskins, a declarat că este în desfășurare și un proiect de testare a unor muște sterile modificate genetic, care ar putea deveni un instrument suplimentar în lupta împotriva infestării.
Viermele-șurub a fost identificat pentru prima dată în SUA în luna iunie, la un vițel din Texas, după ce parazitul înaintase spre nord prin Mexic. Ulterior, au fost confirmate și alte cazuri în Texas și New Mexico.
După o perioadă în care răspândirea părea să fi încetinit, infestările au ajuns luna trecută și în Arizona. Statul avea nouă cazuri active în patru zone, potrivit datelor prezentate de Reuters. Medicul veterinar al statului, Ryan Wolker, a explicat că parazitul a pătruns în Arizona dinspre sud și est.
„Principalul factor care contribuie la această situaţie este progresia naturală a dăunătorului şi oferta limitată de muşte sterile”, a declarat acesta.
Muștele sterile, principala armă împotriva infestării
Autoritățile americane folosesc muște sterile pentru a împiedica reproducerea insectelor parazite. Masculii sterilizați se împerechează cu femelele sălbatice, însă ouăle rezultate nu mai eclozează, ceea ce limitează înmulțirea populației de viermi-șurub.
USDA eliberează toate muștele sterile disponibile în sud-vestul Statelor Unite și în apropierea frontierei de nord a Mexicului, în încercarea de a ține sub control infestările. Problema este că parazitul continuă să se înmulțească în zonele aflate mai la sud, iar cantitatea de insecte sterile nu este suficientă pentru a opri extinderea sa.
Samantha Holeck, medicul veterinar al statului New Mexico, a atras atenția că o parte a Mexicului nu a beneficiat de o barieră suficientă de muște sterile pentru a împiedica înaintarea naturală a dăunătorului.
„Acum este chiar la graniță, de ambele părți ale frontierei”, a declarat aceasta.
O soluție suplimentară ar putea veni din testarea unor insecte modificate genetic în Panama. Potrivit lui Dudley Hoskins, cercetătorii au înregistrat progrese în dezvoltarea unor muște sterile care produc exclusiv masculi. Acestea ar putea dubla producția de insecte utile în combaterea parazitului, prin eliminarea femelelor, care nu contribuie la procesul de eradicare.
Subsecretarul USDA a declarat că rezultatele testelor sunt încurajatoare și că instituția intenționează să producă aceste insecte, cunoscute sub numele de NovoFly, în noua fabrică din Texas, dacă experimentele continuă să aibă succes. Procesul de creștere a producției va necesita însă timp.
Ploile și temperaturile ridicate favorizează răspândirea viermelui-șurub
Extinderea infestărilor are loc într-o perioadă cu precipitații neobișnuit de abundente și temperaturi ridicate în sud-vestul SUA. Experții citați de Reuters consideră că ploile asociate fenomenului El Niño au creat condiții favorabile pentru înmulțirea și răspândirea parazitului. În plus, uraganele Rachel și Polo au adus umiditate suplimentară în Arizona și Mexic spre finalul sezonului.
Autoritățile au reluat în august importurile de bovine din Mexic prin punctele de frontieră din Arizona și New Mexico, după ce acestea fuseseră suspendate anul trecut, tocmai pentru a împiedica pătrunderea viermelui-șurub în Statele Unite. Potrivit reprezentanților USDA și medicilor veterinari citați de agenția de presă, reluarea importurilor nu a provocat creșterea numărului de infestări, deoarece animalele sunt supuse mai multor controale înainte de a intra în SUA.
Suspendarea importurilor de bovine mexicane contribuise anterior la creșterea prețurilor cărnii de vită pentru consumatorii americani, care ajunseseră la niveluri record.
David Anderson, economist specializat în agricultură la Universitatea Texas A&M, a avertizat că extinderea parazitului accentuează nevoia de a produce mai multe muște sterile.
Un alt motiv de îngrijorare este perspectiva sezonului rece. Medicii veterinari estimează că temperaturile din această iarnă ar putea să nu scadă suficient în anumite zone din Texas, New Mexico și Arizona pentru a elimina parazitul. În aceste condiții, crescătorii de animale, vânătorii și proprietarii de animale de companie sunt îndemnați să urmărească atent apariția unor noi infestări.
„Suntem cu toții îngrijorați”, a declarat John Sewell, proprietarul unei ferme de vânătoare de cerbi cu o suprafață de aproximativ 103 kilometri pătrați din sudul Texasului. „Nu poți decât să speri că planul USDA funcționează”, a adăugat acesta.
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