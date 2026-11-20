Scris de Iulian Budusan Publicat: 20 nov. 2026, 20:01

Activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg s-a alăturat studenților și cetățenilor care au ieșit în stradă în capitala Albaniei, Tirana, pentru a protesta față de proiectele imobiliare de lux de pe litoral, corupție și condițiile de trai. Manifestanții solicită, totodată, demisia guvernului condus de premierul Edi Rama.

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