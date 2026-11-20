Activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg s-a alăturat studenților și cetățenilor care au ieșit în stradă în capitala Albaniei, Tirana, pentru a protesta față de proiectele imobiliare de lux de pe litoral, corupție și condițiile de trai. Manifestanții solicită, totodată, demisia guvernului condus de premierul Edi Rama.
Thunberg a ajuns în Albania după mai bine de cinci săptămâni de proteste conduse de tineri, începute pe 13 octombrie. Prezența sa a atras atenția internațională asupra mișcării de contestare, care se mobilizează în perspectiva manifestațiilor naționale programate pentru 28 și 29 noiembrie, cu ocazia Zilei Independenței Albaniei.
Proteste împotriva proiectelor imobiliare de pe litoral
Studenții, activiștii de mediu și alți cetățeni au mărșăluit spre Ministerul Educației și sediul Guvernului, contestând proiectele de dezvoltare turistică de lux de pe coasta sudică a Albaniei, inclusiv cele care vizează zone protejate.
Sub sloganul „Albania nu este de vânzare”, protestatarii au cerut protejarea mediului și tragerea la răspundere a celor implicați în proiectele controversate.
Mișcarea, asociată cu denumirea „Revoluția Flamingo”, reunește revendicări legate de protecția mediului, transparență instituțională și condițiile socio-economice din țară.
Greta Thunberg critică intervenția forțelor de ordine
În declarațiile acordate presei locale la Tirana, Greta Thunberg a apreciat rezistența studenților și a cetățenilor albanezi, subliniind că protestele sunt urmărite și la nivel internațional.
FOTO/Balkan Insight
Activista a criticat, de asemenea, intervenția forțelor de ordine, după ce poliția antirevoltă a folosit gaze lacrimogene, iar în fața instituțiilor guvernamentale au avut loc confruntări între polițiști și manifestanți.
Protestatarii cer demisia guvernului
Mișcarea de protest continuă să se extindă, reunind studenți, cadre universitare și susținători ai opoziției. Printre principalele revendicări se numără creșterea finanțării pentru educație, asumarea responsabilității politice, protejarea mediului și demisia guvernului condus de Edi Rama.
Protestatarii au respins apelurile premierului la dialog, insistând asupra necesității unor măsuri concrete și a unei schimbări de abordare la nivel guvernamental.
Prezența Gretei Thunberg aduce o dimensiune internațională protestelor din Albania, într-un moment în care nemulțumirile legate de dezvoltarea litoralului, educație și guvernare se află în centrul dezbaterii publice.