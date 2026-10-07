Coldea, posibil suspect într-un dosar penal în Albania. Procurorii îl acuză că a încasat mii de euro de la premierul Edi Rama

Publicat 7 oct. 2026, 23:04 Actualizat 7 oct. 2026, 23:06 Sursă Realitatea PLUS

Florian Coldea ar putea să fie pus sub acuzare pentru fapte de corupție în Albania. Informația a fost dezvăluită de Makis Hoxha, expert în probleme de imigrație și securitate, care este stabilit de peste 10 ani în România.

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