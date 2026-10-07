Coldea, posibil suspect într-un dosar penal în Albania. Procurorii îl acuză că a încasat mii de euro de la premierul Edi Rama

Florian Coldea ar putea să fie pus sub acuzare pentru fapte de corupție în Albania. Informația a fost dezvăluită de Makis Hoxha, expert în probleme de imigrație și securitate, care este stabilit de peste 10 ani în România.
„Când se sparg oalele sparte, nu se știe cine pică în plasă. Prin urmare, și Ergys Gasi și Vlora Hyseni au căzut în plasă nu prin investigațiile procuraturii – așa cum s-a declarat și în Consiliul de Securitate Națională convocat de guvern –, ci pur și simplu au rămas prinși în plasa păianjenului. Adică, atunci când s-au deschis culisele, s-a văzut totul, și nu ar fi o surpriză pentru mine ca mâine sau poimâine să continue dezvăluirile, iar domnul Coldea să devină inculpat sau suspect pentru o faptă penală în Albania. Și în Albania, da, cu siguranță. Cu siguranță, pentru că în România el este urmărit penal.
Are procesul pe fond care începe pe 13 octombrie. El a plecat din funcție în ianuarie 2017 și apoi, ca orice lider de rang înalt în funcții publice – chiar și politicieni celebri din Europa și din America, dacă vreți, după ce își încheie mandatul sau atribuțiile publice, își dau demisia sau sunt demiși. În cazul domnului Coldea, acesta și-a dat demisia în urma unei serii de acuzații aduse în sfera publică”, a spus Makis Hoxha, expert în probleme de imigrație și securitate, la Euronews Albania.
Scandalul de la vârful serviciilor secrete albaneze
Coldea ar putea ar ajungă în fața procurorilor albanezi, după ce a izbucnit scandalul de corupție de la vârful serviciilor secrete albaneze. Vlora Hyseni, fosta șefă a serviciului de informații albanez este acuzată de divulgarea secretelor de stat și de favorizarea unui presupus infractor din rețele de crimă organizată. Dosarul este instrumentat de SPAK, structura albaneză specializată în combaterea corupției și a crimei organizate.
Legătura dintre Coldea și Vlora Hyseni
Vlora Hyseni a lucrat alături de Florian Coldea, în perioada în care acesta era consilierul premierului Edi Rama. La momentul în care au fost numiți în funcții, atât Florian Coldea cât și Vlora Hyseni au stârnit adevărate scandaluri.
Jurnaliștii de la Tirana au scris că că Hyseni ar fi avut deplasări și întâlniri în afara Albaniei alături de Coldea, inclusiv după ce a preluat conducerea conducerii Serviciilor din Albania. Fostul președinte al Albaniei susținea public că Florian Coldea a încasat de la guvernul lui Edi Rama în jur de 7 mii de euro lunar pentru consultanță pe zona de securitate.
Procesul lui Coldea din România
Scandalul din Albania de corupție vine fix la începutul procesului de corupție din România, în care fostul șef din servicii este acuzat de trafic de influență în justiție și constituirea unui grup infracțional organizat. Alături de Coldea au fost trimiși în judecată Dan Tocaci și avocatul Doru Trăilă, dar și generalul Dumitru Dumbravă care a murit anul trecut. Primul termen al mega-dosarului de corupție de pe rolul Înaltei Curți este programat pentru 15 octombrie 2026.