Trump se transformă în „Nașul” și le transmite democraților că le va bloca legile. Președintele SUA și-a pregătit deja ștampila de veto
Trump se transformă în „Nașul”. Foto: Truth Social
Donald Trump a publicat de Ziua Recunoștinței o imagine realizată cu inteligența artificială în care apare în postura lui Don Corleone din „Nașul”. Președintele american le-a transmis astfel democraților că intenționează să respingă proiectele legislative pe care aceștia le vor promova după preluarea controlului asupra Congresului.
Donald Trump a apelat la unul dintre cele mai cunoscute personaje din cinematografia americană pentru a le transmite un avertisment adversarilor săi politici. Președintele Statelor Unite a publicat pe Truth Social o imagine realizată cu inteligența artificială în care apare în postura lui Don Corleone, personajul interpretat de Marlon Brando în filmul „Nașul”, și și-a atribuit numele de „Don Veto”.
Mesajul transmis de liderul de la Casa Albă pare să fie adresat democraților, care urmează să preia controlul asupra Congresului începând de anul viitor. Trump le-a sugerat că intenționează să blocheze inițiativele legislative ale opoziției, indiferent de rezultatul voturilor din cele două camere, scrie The Independent.
Trump, în rolul lui Don Corleone, cu ștampila de veto în mână
Imaginea a fost publicată de președintele american de Ziua Recunoștinței și îl înfățișează așezat în spatele biroului celebrului personaj mafiot creat de Mario Puzo. Îmbrăcat în costum negru și cu papion, Trump ține în mână o ștampilă roșie pe care o poate folosi pentru a respinge proiectele de lege trimise spre aprobare de democrați.
Fotografia parodiază una dintre scenele de început ale peliculei regizate de Francis Ford Coppola în 1972. În secvența respectivă, Don Corleone primește oameni care vin să-i ceară favoruri în biroul său, în ziua nunții fiicei sale, potrivit tradiției siciliene.
Prin această reprezentare, Trump își construiește imaginea unui președinte care își va folosi dreptul de veto pentru a împiedica adoptarea programului legislativ al adversarilor politici.
Democrații preiau controlul Congresului după victoria de la alegeri
Opoziția democrată a obținut o victorie importantă la alegerile de la jumătatea mandatului, desfășurate pe 3 noiembrie, învingându-i pe republicanii lui Trump inclusiv în state considerate puternic conservatoare.
Potrivit rezultatelor prezentate în materialul-sursă, democrații au obținut o majoritate de 259 la 173 de locuri în Camera Reprezentanților și de 56 la 44 în Senat. Partidul a câștigat, de asemenea, guvernarea în 30 de state, față de cele 20 conduse de republicani.
Schimbarea raportului de forțe în Congres le va permite democraților ca, din ianuarie, să controleze agenda legislativă de pe Capitol Hill. Aceștia vor putea să promoveze propriile proiecte, să blocheze inițiativele republicanilor și să deschidă investigații asupra administrației Trump, demersuri pe care au anunțat deja că intenționează să le întreprindă.
Președintele american a atribuit rezultatul electoral mai multor factori, evitând să-și asume responsabilitatea pentru înfrângerea partidului său. În schimb, numeroși comentatori politici au considerat că scrutinul a reprezentat, în esență, un vot asupra mandatului său prezidențial, fiind influențat de opoziția față de războiul din Iran, devenit nepopular.
„Voi respinge totul”, amenințarea lui Trump pentru următorii doi ani
În perspectiva ultimilor doi ani de mandat la Casa Albă, perioadă în care ar putea avea parte de o opoziție mult mai puternică în Congres, Trump a început să se prezinte drept „Don Veto”.
Ideea pe care încearcă să o transmită este că democrații pot adopta proiecte legislative în cele două camere ale Congresului, însă decizia finală îi va aparține în continuare președintelui, care le poate respinge prin veto.
Trump a afirmat că este pregătit să blocheze toate inițiativele opoziției până când aceasta va accepta să negocieze cu el. În același timp, a lăsat deschisă posibilitatea unor înțelegeri în domeniile în care cele două tabere ar putea avea interese comune.
Un exemplu este propunerea senatorului democrat ales în Michigan, Abdul El-Sayed, privind introducerea unui sistem Medicare pentru toți americanii. Trump l-a descris în această săptămână drept „un tip inteligent” și a sugerat că programul ar putea primi chiar numele „TrumpCare”.
„Știu că mă voi întâlni cu el. Poate că există un punct de mijloc la care am putea ajunge”, i-a spus președintele publicației The New York Post.
În aceeași discuție, Trump a explicat cum intenționează să procedeze în relația cu viitorul Congres dominat de democrați:
„Pur și simplu voi respinge prin veto tot ce va veni, iar la un moment dat cred că vor dori să negocieze. Eu voi fi dispus, iar noi putem face reforma sistemului de sănătate. Putem face împreună o mulțime de lucruri grozave.”
Comparațiile cu familia mafiotă din „Nașul”, folosite de adversarii lui Trump
Referința la celebra peliculă apare într-un context în care președintele american s-a confruntat frecvent cu acuzații de corupție în timpul celui de-al doilea mandat. Chiar în această săptămână, Trump a fost acuzat că ar fi obținut un beneficiu financiar de 15 milioane de dolari prin implicarea în revenirea lui Jensen Huang la Nvidia. Casa Albă a respins aceste acuzații.
Criticii săi folosesc în mod repetat expresia „familia mafiotă Trump”, într-o răsturnare ironică a atacurilor lansate anterior de președinte împotriva predecesorului său, Joe Biden, și a fiului acestuia, Hunter Biden. Trump îi numise pe aceștia „familia mafiotă Biden”.
Comparația dintre liderul american și personajele din universul „Nașul” nu este însă nouă. Anul trecut, comentatorul Simon Walters l-a descris în publicația The Independent drept „președintele Naș” („The Godfather President”), după confruntarea din Biroul Oval din februarie 2025 cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Atunci, Trump i-a cerut liderului de la Kiev să manifeste mai multă recunoștință pentru eforturile Statelor Unite de a-și ajuta țara în fața invaziei rusești.
Trump a mai folosit replici din film pentru a-și ataca adversarii
Președintele american a făcut referire directă la „Nașul” și în trecut. În 2019, el a provocat indignarea prezentatorului NewsNation Chris Cuomo după ce l-a comparat cu Fredo Corleone, fiul considerat laș al personajului interpretat de Marlon Brando în film, rol jucat de John Cazale.
Cuomo a susținut atunci că insulta reprezenta, de fapt, o jignire adresată tuturor americanilor de origine italiană.
Un alt adversar al lui Trump, medicul Anthony Fauci, a apelat la o replică din aceeași peliculă pentru a minimaliza tensiunile dintre el și președinte. În octombrie 2020, în contextul pandemiei de coronavirus, Fauci a declarat că virusul este „singurul lucru la care îmi pasă cu adevărat”, adăugând:
„Restul lucrurilor sunt ca în «Nașul»: nimic personal, strict afaceri, în ceea ce mă privește.”
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