Publicat 27 nov. 2026, 22:18 Sursă The Independent

Donald Trump a publicat de Ziua Recunoștinței o imagine realizată cu inteligența artificială în care apare în postura lui Don Corleone din „Nașul”. Președintele american le-a transmis astfel democraților că intenționează să respingă proiectele legislative pe care aceștia le vor promova după preluarea controlului asupra Congresului.

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