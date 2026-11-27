Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 27 nov. 2026, 16:12

Atac informatic asupra uneia dintre cele mai importante platforme digitale ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Hackerii au compromis Cloud One, infrastructura de cloud folosită pentru aplicații care gestionează date despre personal, salarii, logistică, mentenanță și sisteme militare. Intrusiunea a fost descoperită în timpul unor lucrări de modernizare, iar amploarea breșei și eventualele date sustrase nu au fost încă stabilite.

Distribuie articolul