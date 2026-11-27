Atac informatic asupra uneia dintre cele mai importante platforme digitale ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite. Hackerii au compromis Cloud One, infrastructura de cloud folosită pentru aplicații care gestionează date despre personal, salarii, logistică, mentenanță și sisteme militare. Intrusiunea a fost descoperită în timpul unor lucrări de modernizare, iar amploarea breșei și eventualele date sustrase nu au fost încă stabilite.
Atacul informatic a fost descoperit în timpul unor lucrări de modernizare
Potrivit celor trei surse familiarizate cu situația, citate de Reuters, intruziunea a fost identificată în ultima lună, în timpul unor lucrări de modernizare a platformei Cloud One. Descoperirea a provocat perturbări în funcționarea sistemului, iar autoritățile americane încearcă să stabilească amploarea accesului neautorizat.
Deocamdată, nu se știe cine se află în spatele atacului, cât de departe au reușit hackerii să pătrundă în infrastructură sau dacă au furat informații. Forțele Aeriene ale SUA nu au confirmat public detaliile incidentului.
Ce este Cloud One și ce informații gestionează
Lansată în 2017, Cloud One a fost concepută ca o infrastructură centralizată pentru nevoile IT ale Forțelor Aeriene americane. Platforma reunește servicii de cloud furnizate de Microsoft, Amazon, Oracle și Alphabet, compania-mamă a Google, și susține zeci de aplicații.
Printre informațiile gestionate se numără date despre personalul militar, plata salariilor, mentenanța aeronavelor și logistica. Platforma găzduiește și aplicații cu legături directe cu activitățile militare.
Una dintre acestea este Cloud-Based Command and Control, care centralizează date provenite de la radarele de apărare aeriană și alte surse din America de Nord. O altă aplicație, Theater Integrated Combat Munitions System, urmărește bombele și rachetele în peste 200 de locații ale Forțelor Aeriene americane din întreaga lume.
Hackerii ar fi exploatat o vulnerabilitate a sistemului
Una dintre sursele citate de Reuters a afirmat că atacatorii au exploatat o vulnerabilitate software pentru a ajunge la așa-numitul „control plane”, componenta care permite administrarea infrastructurii cloud.
Sursa a comparat accesul la această zonă cu deținerea unei „telecomenzi universale”. În teorie, un astfel de acces ar putea permite verificarea stării operaționale a aeronavelor militare sau urmărirea deplasării pieselor de schimb. Nu există însă informații care să confirme că hackerii au folosit accesul în acest scop.
Pentru evaluarea pagubelor și a riscurilor, a fost solicitat sprijinul US Cyber Command, structura militară americană responsabilă de operațiunile din spațiul cibernetic.
Atacul a blocat actualizările și a perturbat activitatea platformei
Descoperirea breșei a dus la măsuri care au afectat funcționarea Cloud One. Planurile de migrare a unor aplicații administrative către această infrastructură au fost suspendate temporar.
De asemenea, actualizările aplicațiilor deja găzduite pe platformă au fost blocate, ceea ce a împiedicat personalul Forțelor Aeriene să instaleze remedieri software. Una dintre sursele citate a mai spus că unii utilizatori au rămas fără drepturi de administrator.
Măsurile sunt menite să limiteze riscurile în timp ce specialiștii verifică infrastructura și încearcă să stabilească ce sisteme au fost afectate.
Breșa apare într-un val de atacuri informatice asupra instituțiilor americane
Incidentul Cloud One se adaugă unei serii de atacuri informatice și breșe de securitate care au vizat recent instituții ale guvernului american.
Printre acestea se numără două atacuri care au vizat FBI, o breșă anterioară în datele Pentagonului, o scurgere de informații despre personalul Departamentului pentru Securitate Internă, un incident care a afectat cel puțin două agenții de informații și un atac asupra Trezoreriei SUA.
Platforma a fost vizată de tentative de intruziune și în trecut. Într-un comentariu publicat în 2023 de publicația FedScoop, conducerea Cloud One susținea că sistemul avea o rată de succes de 100% în respingerea tentativelor de pătrundere. „Nu există loc pentru erori atunci când vine vorba de securitate”, transmiteau reprezentanții platformei.
Deocamdată, rămân neclare identitatea atacatorilor, amploarea accesului obținut și eventualele informații compromise. Investigația autorităților americane urmează să stabilească dacă breșa a afectat doar infrastructura administrativă sau și aplicații cu relevanță operațională militară.