Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 nov. 2026, 09:21

Un plan desprins parcă din filmele de acțiune a fost pus la cale de mafia ’Ndrangheta: un asalt armat asupra unui tribunal din sudul Italiei, pentru recuperarea a cinci milioane de euro. Operațiunea a fost dejucată, iar 33 de persoane au ajuns în arest.

Distribuie articolul