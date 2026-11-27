Un plan desprins parcă din filmele de acțiune a fost pus la cale de mafia ’Ndrangheta: un asalt armat asupra unui tribunal din sudul Italiei, pentru recuperarea a cinci milioane de euro. Operațiunea a fost dejucată, iar 33 de persoane au ajuns în arest.
Un tribunal din sudul Italiei era pe punctul de a deveni ținta unui asalt armat pus la cale de mafia ’Ndrangheta. Miza: cinci milioane de euro confiscate de autorități, pe care clanurile voiau să le recupereze cu ajutorul unor atacatori specializați în jafuri, înarmați cu Kalașnikovuri și explozibili. Planul a fost dejucat în urma unei anchete de amploare, soldate cu 33 de arestări.
Cei cinci milioane de euro păstrați la Tribunalul din Locri, în Calabria, reprezentau ținta unei operațiuni extrem de îndrăznețe pregătite de clanuri ale ’Ndrangheta din zona Locride. Potrivit anchetatorilor citați de Fanpage, grupările nu urmăreau doar să recupereze banii confiscați în operațiuni anterioare, ci să dea o lovitură directă autorităților, chiar în sediul unei instituții judiciare.
Pentru atac, mafia ar fi pregătit arme de război, explozibili și o echipă de executanți recrutați din Puglia, cunoscuți pentru experiența în jefuirea transporturilor de valori.
Planul a fost descoperit în cadrul unei anchete coordonate de Direcția Districtuală Antimafia (DDA) din Reggio Calabria și desfășurate de carabinierii ROS. Investigațiile au început în 2022, când anchetatorii au analizat conversații criptate interceptate pe platforma Sky ECC. Operațiunea s-a încheiat cu arestarea a 33 de persoane.
Kalașnikovuri, explozibili și atacatori aduși din Puglia
Potrivit anchetatorilor, pregătirile pentru asalt erau deja într-un stadiu avansat. Membrii clanurilor ar fi identificat explozibil plastic și arme de foc care urmau să fie folosite în atac, inclusiv puști Kalașnikov și alte arme de asalt.
Pentru executarea operațiunii, grupările ar fi apelat la atacatori din Puglia, proveniți din bande specializate în jefuirea transporturilor de valori. Alegerea nu ar fi fost întâmplătoare: experiența acestora în organizarea unor jafuri violente îi transforma în oamenii potriviți pentru o misiune de asemenea amploare.
În spatele planului se afla însă o miză financiară majoră. Cele cinci milioane de euro, considerate de autorități venituri provenite din activități ilegale, reprezentau o sursă importantă de lichidități pentru clanuri. Pierderea banilor ar fi afectat capacitatea grupărilor de a-și finanța afacerile cu droguri.
Recuperarea sumei și a unei cantități importante de stupefiante devenise, potrivit anchetatorilor, o prioritate pentru organizațiile mafiote.
Atacul asupra tribunalului nu a mai avut loc. Intervenția carabinierilor a blocat operațiunea înainte ca planul să fie pus în aplicare. Detaliile anchetei au fost prezentate de procurorul din Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli, potrivit Fanpage.
Rețeaua internațională a mafiei: droguri din America de Sud și conexiuni în nordul Europei
Ancheta a scos la iveală o rețea criminală cu ramificații internaționale, mult mai extinsă decât clanurile din zona Locride. Investigațiile au vizat persoane cu legături în alte grupări mafiote din Calabria, dar și conexiuni în Roma și Napoli.
Firul operațiunilor ducea până în America de Sud, de unde proveneau transporturile de droguri, și în nordul Europei, unde stupefiantele erau expediate frecvent pe cale maritimă.
Pentru a evita controalele, rețeaua ar fi folosit inclusiv scafandri, care recuperau drogurile ascunse sub apă, într-o metodă de transport clandestin descrisă și în alte anchete ale autorităților italiene.
Anchetatorii au descoperit și o altă componentă surprinzătoare a rețelei: recrutarea unui pilot de linie care ar fi urmat să participe la transporturi de cocaină.
Cum erau „curățați” banii din jafuri
Operațiunile grupării nu se limitau la traficul de droguri și pregătirea unor jafuri armate. Ancheta a scos la iveală și un mecanism de spălare a banilor proveniți din furturi.
Bancnotele pătate cu cerneală antifurt în timpul jafurilor ar fi fost supuse unor procedee chimice pentru îndepărtarea urmelor. Pentru această operațiune, organizația ar fi apelat la specialiști puși la dispoziție de grupări din Puglia.
Cele 33 de persoane arestate sunt acuzate, în funcție de presupusa implicare a fiecăreia, de trafic internațional de droguri, deținere de arme, inclusiv arme de război, spălare de bani și tăinuire. Infracțiunile sunt investigate și sub agravanta folosirii metodelor mafiote.