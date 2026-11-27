Ploile abundente și vânturile puternice au lovit Coasta de Est a Statelor Unite și au dat peste cap planurile de Ziua Recunoștinței ale multor americani. Străzile au fost inundate în New Jersey, în timp ce rafalele puternice i-au surprins pe pietoni în New York, unde celebra paradă Macy’s Thanksgiving Day a fost amânată pentru prima dată în istorie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.
Copaci au căzut peste case și mașini în Washington DC, Maryland și în alte zone, iar echipele de intervenție au fost nevoite să salveze șoferi rămași blocați în autoturisme și să evacueze locuitori din zonele inundate.
Furtuna a provocat întreruperi masive de electricitate. La un moment dat, aproape 961.000 de clienți din Statele Unite nu aveau curent, potrivit datelor PowerOutage.us citate de Reuters. Chiar și joi seara, peste 908.000 de clienți erau încă afectați.
Străzi inundate în New Jersey. Șoferi salvați din mașini
Ploile torențiale și mareele ridicate au provocat inundații în comunitățile de coastă, de la Carolina de Nord până în New Jersey. În unele localități, apa a acoperit carosabilul, iar mai multe drumuri au devenit impracticabile.
În Atlantic City și în alte zone de pe litoralul statului New Jersey, șoferii au încercat să traverseze străzile inundate. Unii au rămas blocați în autoturisme și au avut nevoie de ajutorul echipelor de intervenție. Autoritățile au avertizat că apa acumulată poate ascunde pericole și le-au cerut conducătorilor auto să nu ocolească barierele instalate pe drumurile închise.
Statul New Jersey a fost plasat în stare de urgență, pe fondul riscului de inundații costiere și al rafalelor de vânt care au ajuns în unele zone la 112 kilometri pe oră.
Copaci prăbușiți peste case și mașini. Echipele de salvare au intervenit
Vântul puternic a doborât copaci și linii electrice în mai multe state. În Washington DC și Maryland, arbori au căzut peste locuințe și autoturisme, iar echipele de intervenție au primit numeroase solicitări.
În unele comunități, pompierii au evacuat persoane din case amenințate de apă sau de copacii prăbușiți. În Norfolk, Virginia, salvatorii au intervenit pentru a scoate 39 de persoane din situații periculoase, iar în orașul Poquoson au fost evacuate mai multe persoane din locuințe inundate.
În New York, rafalele au ajuns la aproximativ 90 de kilometri pe oră la aeroportul LaGuardia. Pietonii au fost surprinși de vânt și de ploaia puternică, în timp ce autoritățile au recomandat populației să evite deplasările care nu sunt urgente.
Aproape un milion de clienți, fără electricitate
Furtuna a provocat pene de curent în numeroase state. Pennsylvania, New Jersey, Maryland și Virginia s-au numărat printre cele mai afectate regiuni. Potrivit datelor citate de Reuters, la un moment dat erau peste 235.000 de clienți fără electricitate în Pennsylvania, peste 180.000 în New Jersey, aproximativ 156.000 în Maryland și 132.000 în Virginia.
Întreruperile au fost provocate în special de copacii și stâlpii doborâți de vânt. Autoritățile au avertizat că solul îmbibat cu apă crește riscul prăbușirii arborilor, chiar și după trecerea celor mai puternice rafale.
Problemele au afectat și transporturile. FlightAware a raportat peste 2.400 de zboruri întârziate și 454 de curse anulate în legătură cu vremea severă. Aeroporturile din zona New York și Washington s-au numărat printre cele mai afectate.
Parada Macy’s Thanksgiving Day, amânată pentru prima dată în istorie
Vremea nefavorabilă a dat peste cap și programul unuia dintre cele mai cunoscute evenimente organizate de Ziua Recunoștinței în Statele Unite. Parada Macy’s Thanksgiving Day din New York, ajunsă la ediția cu numărul 100, a fost amânată pentru sâmbătă, 28 noiembrie.
Decizia a fost luată din cauza rafalelor puternice, care ar fi putut pune în pericol participanții și spectatorii. Baloanele uriașe, una dintre atracțiile principale ale paradei, pot deveni dificil de controlat în condiții de vânt intens, mai ales pe străzile înguste dintre clădirile înalte din Manhattan.
A fost prima dată în istoria de un secol a evenimentului când parada a fost reprogramată din cauza vremii. Pentru americanii care călătoriseră la New York special pentru eveniment, schimbarea a însemnat modificarea planurilor de vacanță și a rezervărilor de transport și cazare.
Furtuna a afectat și alte regiuni ale țării. În timp ce estul SUA s-a confruntat cu ploi, inundații și vânt puternic, părți din Midwest au fost lovite de ninsori abundente. Meteorologii au anunțat că vremea urma să se îmbunătățească treptat în zona Mid-Atlantic, pe măsură ce sistemul de furtună se deplasa spre nord-est.