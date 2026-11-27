Publicat 27 nov. 2026, 08:26 Actualizat 27 nov. 2026, 08:42

Ploile abundente și vânturile puternice au lovit Coasta de Est a Statelor Unite și au dat peste cap planurile de Ziua Recunoștinței ale multor americani. Străzile au fost inundate în New Jersey, în timp ce rafalele puternice i-au surprins pe pietoni în New York, unde celebra paradă Macy’s Thanksgiving Day a fost amânată pentru prima dată în istorie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile.

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