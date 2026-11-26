Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 26 nov. 2026, 23:56

Serviciile de informații militare ucrainene susțin că Phenianul a suspendat temporar livrările de rachete și muniție către Rusia, după un conflict diplomatic. Kim Jong Un ar fi blocat inclusiv accesul avioanelor militare rusești în spațiul aerian nord-coreean.

Distribuie articolul