Coreea de Nord îi întoarce spatele lui Putin și oprește ajutorul militar pentru Rusia. Ce a declanșat ruptura dintre aliați
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Serviciile de informații militare ucrainene susțin că Phenianul a suspendat temporar livrările de rachete și muniție către Rusia, după un conflict diplomatic. Kim Jong Un ar fi blocat inclusiv accesul avioanelor militare rusești în spațiul aerian nord-coreean.
Coreea de Nord ar fi întrerupt temporar o parte din sprijinul militar acordat Rusiei, după ce o dispută diplomatică a tensionat relațiile dintre cele două regimuri. Informația a fost transmisă pe 26 noiembrie de serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR), care susține că decizia ar fi fost luată personal de liderul nord-coreean Kim Jong Un.
Măsurile anunțate de serviciile ucrainene ar include oprirea livrărilor de rachete balistice KN-23 și de obuze de artilerie, dar și interzicerea accesului aeronavelor de transport militar rusești în spațiul aerian al Coreei de Nord. Phenianul ar fi amânat, de asemenea, solicitarea Moscovei de a-și mări efectivele militare desfășurate în Rusia de la 8.500 la 50.000 de soldați.
Informațiile nu au putut fi verificate independent de publicația The Kyiv Independent, care a relatat despre presupusa suspendare a ajutorului militar.
Coreea de Nord, un furnizor important de armament pentru armata rusă
Phenianul a devenit un partener militar important pentru Moscova în războiul împotriva Ucrainei. Cele două state și-au dezvoltat cooperarea în domeniul producției și aprovizionării militare, iar Coreea de Nord a contribuit la susținerea efortului de război al Rusiei prin furnizarea de armament și trimiterea de militari pe front, scrie Reuters.
Potrivit oficialilor ucraineni și occidentali, Coreea de Nord a livrat Rusiei rachete balistice și muniție de artilerie. De asemenea, aproximativ 14.000 de militari nord-coreeni au fost trimiși să lupte alături de forțele ruse în regiunea Kursk. Peste 6.000 dintre aceștia ar fi fost uciși, conform estimărilor oficialilor sud-coreeni, ucraineni și occidentali.
Din 2024, Rusia a lansat asupra teritoriului ucrainean cel puțin câteva zeci de rachete balistice nord-coreene. Acestea diferă în funcție de model, însă sunt considerate, în general, mai puternice decât rachetele rusești similare, deși au o precizie mai redusă.
Disputa diplomatică dintre Moscova și Phenian
Potrivit HUR, tensiunile dintre cele două state au început să crească în octombrie, după declarațiile ministrului adjunct de externe al Rusiei, Andrei Rudenko. Acesta ar fi afirmat că Moscova ar putea contribui la detensionarea relațiilor dintre Seul și Phenian.
Afirmațiile ar fi provocat nemulțumirea autorităților nord-coreene. La sfârșitul lunii octombrie, ministrul de externe Choe Son Hui ar fi transmis că poziția exprimată de oficialul rus nu este compatibilă cu natura alianței dintre cele două țări și ar fi cerut explicații privind politica Moscovei față de Coreea de Sud.
Serviciul de informații militare ucrainean susține că, ulterior, Choe Son Hui a anunțat suspendarea temporară a sprijinului militar acordat Rusiei. Decizia ar fi fost luată personal de Kim Jong Un.
Printre restricțiile impuse s-ar număra interzicerea zborurilor aeronavelor de transport militar rusești prin spațiul aerian nord-coreean, precum și oprirea livrărilor de rachete balistice KN-23 și de obuze de artilerie.
Phenianul ar fi amânat și răspunsul la solicitarea Rusiei de a crește numărul militarilor nord-coreeni aflați pe teritoriul său de la 8.500 la 50.000.
Ce trupe nord-coreene se află în continuare în Rusia
În luna august, serviciile de informații ucrainene au avertizat că Moscova ar putea solicita Phenianului să trimită până la 50.000 de militari suplimentari pentru războiul împotriva Ucrainei. Potrivit scenariului prezentat atunci, sprijinul nord-coreean ar fi putut include și rachete, operatori de drone și brigăzi tehnice.
Cu toate acestea, potrivit informațiilor transmise acum de HUR, unități ale Corpului 11 al Forțelor de Operațiuni Speciale din Coreea de Nord continuă să fie desfășurate în regiunea Kursk din Rusia. Acestea ar face parte din eșalonul secund al grupării militare ruse din zonă.
Serviciile ucrainene mai susțin că, de la mijlocul verii, o unitate mixtă de rachete nord-coreene operează în regiunea Voronej, în cadrul Brigăzii 112 de Rachete a armatei ruse. Aceasta ar fi implicată în lansarea atacurilor asupra teritoriului ucrainean.
HUR nu a precizat cum a obținut informațiile privind presupusa suspendare a ajutorului militar, iar The Kyiv Independent a menționat că nu a putut verifica independent afirmațiile. Nici relatarea Reuters nu a reușit să confirme independent conținutul declarațiilor atribuite oficialilor nord-coreeni.
China, Rusia și Coreea de Nord au reafirmat parteneriatul strategic
Presupusa răcire a relațiilor dintre Moscova și Phenian vine după o perioadă în care cele două state și-au consolidat cooperarea militară și diplomatică. Rusia și Coreea de Nord și-au extins rapid legăturile începând din 2023, iar în 2024 au oficializat relația printr-un tratat de parteneriat strategic care include și o clauză de apărare reciprocă.
Pe 9 septembrie, președintele chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin au transmis mesaje prin care au reafirmat relațiile apropiate cu Coreea de Nord, cu ocazia celei de-a 78-a aniversări a fondării statului.
Potrivit agenției de presă nord-coreene KCNA, Putin a promis continuarea cooperării strânse cu Phenianul în cadrul parteneriatului strategic cuprinzător. Liderul de la Kremlin a susținut că aprofundarea legăturilor dintre cele două țări va contribui la securitatea regională și la formarea unei ordini mondiale multipolare.
Mesajele celor doi lideri au fost publicate pe prima pagină a ziarului Rodong Sinmun, publicația Partidului Muncitorilor din Coreea de Nord.
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