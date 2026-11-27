Publicat 27 nov. 2026, 16:12 Actualizat 27 nov. 2026, 16:15

Maria Middleton, o adolescentă din Pennsylvania (SUA), ar putea deveni prima persoană din generația Z canonizată de Biserica Catolică. În 2018, pe când avea 16 ani, ea a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală inoperabilă și după doi ani a pierdut lupta cu boala.

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