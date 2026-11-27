Maria Middleton, o adolescentă din Pennsylvania (SUA), ar putea deveni prima persoană din generația Z canonizată de Biserica Catolică. În 2018, pe când avea 16 ani, ea a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală inoperabilă și după doi ani a pierdut lupta cu boala.
Recent, Conferința Episcopilor Catolici din SUA a votat pentru promovarea cauzei de beatificare și canonizare a Mariei Middleton în urma unei petiții depuse de Arhiepiscopul din Philadelphia, Nelson Perez. Petiția a evidențiat credința tinerei în timpul luptei sale cu tumoarea cerebrală, scrie abcnews.com.
Părinții fetei, Susan și Brian Middleton, au spus că încă încearcă să înțeleagă ce ar putea însemna această situație.
Scurta poveste de viață a Mariei Middleton
Maria Middleton s-a născut în 2002 și a crescut în comitatul Bucks. Îi plăcea să danseze, o asculta pe Taylor Swift, își iubea animalele de companie și îi plăcea să glumască. Părinții au descris-o ca pe o adolescentă obișnuită a cărei credință și căutare a virtuții erau extraordinare.
Din nefericire, adolescenta a fost diagnosticată cu o tumoare cerebrală inoperabilă, pe când avea 16 ani. Din acel moment, familia tinerei a ales calea rugăciunii, iar oamenii din întreaga lume au început să se roage și ei pentru Maria. Iar, în timp ce lupta cu cancerul, ea a reușit să facă o călătorie misionară în Uganda.
Middleton a murit în octombrie 2020 și, de atunci, oameni din întreaga lume i-au vizitat mormântul la Altarul Maicii Domnului din Czestochowa.
Ce reprezintă Generația Z
Generația Z (sau Gen Z / Zoomers) este cohorta demografică născută, în general, între 1997 și 2012 (unele surse menționează intervale ușor diferite, precum 1995–2010), situată între Millenniali (sau Generația Y) și Generația Alpha.
Trăsături principale ale Generației Z:
Au crescut cu internet, smartphone-uri și rețele sociale încă din copilărie, preferând conținutul vizual și interactiv;
Pun accent pe sănătatea mintală, autenticitate, incluziune, echilibrul dintre viața personală și muncă, precum și pe preocupări sociale și climatice;
Manifestă adesea o atitudine mai precaută față de anumite riscuri, cu rate mai mici de consum de alcool și sarcini în adolescență comparativ cu generațiile anterioare, și recurg uneori la pauze de detoxifiere digitală;
La job caută flexibilitate, transparență, compensații clare și oportunități de creștere, punând sub semnul întrebării regulile rigide sau formale tradiționale.