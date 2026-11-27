Scris de Catalina Anghel Publicat: 27 nov. 2026, 13:46

VELO, brand din portofoliul BAT, a primit autorizarea Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) pentru comercializarea a 24 de produse din categoria pliculețelor cu nicotină pe piața americană. Decizia vine în urma unei evaluări științifice care a evidențiat niveluri mai scăzute de constituenți nocivi și potențial nocivi comparativ cu țigaretele și produsele din tutun fără fum, potrivit comunicării FDA.

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