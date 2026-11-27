Scris de Georgiana Balaban Publicat: 27 nov. 2026, 22:00

Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața după ce o ambarcațiune care transporta aproximativ 100 de migranți a fost interceptată și salvată în apropierea Insulelor Canare, teritoriu spaniol din Oceanul Atlantic. Potrivit serviciului de salvare maritimă, la bord au fost descoperite mai multe trupuri neînsuflețite, iar șase supraviețuitori au avut nevoie de transport de urgență la spital, din cauza stării grave în care se aflau.

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