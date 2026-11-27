Cel puțin opt persoane și-au pierdut viața după ce o ambarcațiune care transporta aproximativ 100 de migranți a fost interceptată și salvată în apropierea Insulelor Canare, teritoriu spaniol din Oceanul Atlantic. Potrivit serviciului de salvare maritimă, la bord au fost descoperite mai multe trupuri neînsuflețite, iar șase supraviețuitori au avut nevoie de transport de urgență la spital, din cauza stării grave în care se aflau.
Intervenția a avut loc vineri, după ce barca a fost localizată în largul insulei El Hierro. Cazul readuce în atenție riscurile extreme la care se expun persoanele care încearcă să ajungă în Europa traversând Atlanticul în ambarcațiuni improvizate și supraaglomerate.
Cadavre, descoperite la bordul bărcii
Conform informațiilor transmise de serviciul de salvare maritimă și preluate de Reuters, echipele de intervenție au găsit între opt și zece persoane decedate pe ambarcațiune. Alte șase persoane, aflate în stare critică, au fost evacuate cu elicopterul și transportate la spital.
Barca a fost descoperită la aproximativ 39 de mile marine, echivalentul a 72 de kilometri, sud de insula El Hierro. Ulterior, aceasta a fost remorcată până în portul La Estaca.
În paralel, 84 de supraviețuitori au ajuns într-o altă ambarcațiune în portul La Restinga, unde funcționează un centru pentru primirea migranților și un spital de campanie. Această zonă este unul dintre principalele puncte în care sunt preluate persoanele care ajung pe insulă după traversarea oceanului.
Insulele Canare, sub presiunea unui val de sosiri
Tragedia are loc într-o perioadă în care numărul migranților care ajung în Insulele Canare a crescut considerabil. Autoritățile locale se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra capacităților de primire și gestionare a persoanelor salvate pe mare.
Potrivit datelor citate de Reuters, sosirile s-au intensificat începând din octombrie, iar pe 25 noiembrie a fost înregistrat un record de aproximativ 2.100 de persoane într-o singură zi. Cei mai mulți au ajuns pe insula El Hierro, care are o populație de aproximativ 11.400 de locuitori.
Liderul regional Fernando Clavijo a reacționat după descoperirea victimelor și a transmis un mesaj în care și-a exprimat durerea și neputința în fața unei noi tragedii umanitare.
Acesta a cerut intervenția Guvernului spaniol și a Comisiei Europene, susținând că măsurile trebuie luate și în țările de origine ale migranților, în special în Senegal și Gambia.
„Multă durere şi un sentiment de neputinţă faţă de această nouă tragedie”, a scris Fernando Clavijo pe platforma X. Oficialul a mai atras atenția că problema nu începe pe insula El Hierro, ci pe țărmurile statelor africane din care pleacă numeroase ambarcațiuni.
Migrația, subiect important înaintea alegerilor din Spania
Noua tragedie are loc cu doar câteva zile înaintea alegerilor generale din Spania, într-un context în care migrația a devenit una dintre temele centrale ale dezbaterii politice.
Premierul Pedro Sanchez susține că imigrația poate avea efecte pozitive asupra economiei, în timp ce formațiunile de dreapta, aflate în fruntea sondajelor de opinie potrivit informațiilor citate, cer înăsprirea controalelor și politici mai restrictive.
Una dintre cele mai periculoase rute de migrație către Europa
În fiecare an, mii de oameni pornesc dinspre coasta de vest a Africii către Insulele Canare, încercând să ajungă pe teritoriul spaniol. Traversarea Oceanului Atlantic se face adesea în bărci supraaglomerate, expuse valurilor puternice, curenților și condițiilor meteorologice schimbătoare.
Ruta este considerată una dintre cele mai periculoase din lume, iar numeroase traversări se încheie cu naufragii și pierderi de vieți omenești.
Numărul sosirilor tinde să crească în timpul toamnei, când condițiile de navigație pot deveni mai favorabile pentru plecările de pe coasta africană. Cu toate acestea, distanța mare și starea precară a ambarcațiunilor transformă fiecare traversare într-o călătorie cu riscuri majore.