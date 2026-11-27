Cele mai aglomerate aeroporturi de Crăciun. Unde riscă românii să piardă ore întregi din cauza întârzierilor
Cele mai aglomerate aeroporturi de Crăciun. Foto: Profimedia
Milioane de pasageri au fost afectați de întârzieri și anulări în perioada sărbătorilor, potrivit analizelor AirHelp. Cele mai recente date din Germania arată unde au apărut cele mai multe probleme și care sunt zilele cu risc ridicat.
Românii care se pregătesc să plece acasă de Crăciun sau să petreacă sărbătorile în străinătate ar putea avea parte de călătorii mai complicate decât au anticipat. Aglomerația din aeroporturi, întârzierile și condițiile meteorologice de iarnă pot provoca perturbări în programul zborurilor, iar unele dintre cele mai mari aeroporturi internaționale au înregistrat deja un număr ridicat de pasageri afectați în perioadele de Crăciun analizate.
Datele publicate de compania AirHelp oferă două perspective asupra problemelor din această perioadă. O analiză internațională, publicată în decembrie 2024, a identificat aeroporturile din lume unde au fost afectați cei mai mulți pasageri. Un studiu mai recent, realizat pe baza zborurilor din Germania în perioada sărbătorilor din 2024 și 2025, arată că unele aeroporturi germane au avut procente foarte ridicate de întârzieri și anulări.
Marile aeroporturi internaționale, în topul perturbărilor de Crăciun
În analiză, AirHelp a evidențiat cinci aeroporturi internaționale unde au fost înregistrate cele mai multe perturbări ale zborurilor în perioada Crăciunului. Clasamentul a fost dominat de mari centre de conexiune aeriană, care gestionează volume foarte mari de pasageri.
Pe primul loc s-a situat aeroportul London Heathrow, din Marea Britanie, cu aproximativ 1,2 milioane de pasageri afectați. Următoarea poziție a revenit aeroportului din Dubai, unde numărul călătorilor care s-au confruntat cu perturbări a ajuns la aproximativ 1,1 milioane.
Aeroportul Paris Charles de Gaulle a ocupat locul al treilea, cu circa 1,06 milioane de pasageri afectați. Același număr a fost raportat și pentru Frankfurt am Main, din Germania, precum și pentru Amsterdam Schiphol, din Țările de Jos, cele două aeroporturi completând primele cinci poziții.
Potrivit explicațiilor AirHelp, volumul mare de trafic de la Heathrow face ca aeroportul să fie deosebit de vulnerabil la perturbări. Atunci când funcționează aproape de capacitatea maximă, chiar și problemele aparent minore, precum vremea nefavorabilă sau lucrările de mentenanță, pot provoca întârzieri în lanț. Rolul său de important nod pentru zborurile internaționale amplifică efectele atunci când apar probleme și în alte aeroporturi.
Germania are aeroporturi unde problemele au afectat peste jumătate dintre pasageri
Cele mai recente date prezentate de AirHelp pentru Germania se referă la intervalul 22–28 decembrie 2025 și arată diferențe importante între aeroporturi. Münster/Osnabrück a înregistrat cea mai ridicată pondere a pasagerilor afectați de întârzieri sau anulări: 52,5%, echivalentul a aproximativ 1.800 de persoane.
Pe locul al doilea s-a clasat aeroportul Memmingen, unde 42,3% dintre călători, adică aproximativ 14.400 de persoane, au întâmpinat probleme. Procentul a crescut față de Crăciunul din 2024, când fusese de 37,4%.
Aeroportul din München a ocupat poziția a treia, cu 32,8% dintre pasageri afectați, ceea ce înseamnă aproximativ 63.500 de persoane. Acesta s-a confruntat cu probleme serioase și în februarie 2026, când condițiile meteorologice severe au dus la anularea a sute de zboruri, iar aproximativ 600 de pasageri au rămas blocați timp de mai multe ore în aeronave, scrie ruhr24.de.
La polul opus s-au aflat aeroporturile Leipzig/Halle, Weeze și Dresda, cu cele mai mici procente de pasageri afectați: 15,2%, 16,6%, respectiv 17,7%.
27 și 28 decembrie, zilele cu cele mai multe perturbări
O analiză RTL arată că problemele nu se limitează la anumite aeroporturi, ci diferă și în funcție de ziua călătoriei.
În perioada 22–28 decembrie 2025, 26,1% dintre pasagerii care au plecat din Germania către destinații europene au fost afectați de întârzieri sau anulări. Situația a fost ceva mai bună decât în 2024, când procentul ajunsese la 29,6%.
Cele mai dificile zile au fost 27 și 28 decembrie. În anii analizați, ponderea călătorilor afectați de perturbări a ajuns în aceste zile chiar și la 62,3%.
Destinațiile au avut, de asemenea, un rol important. În 2025, cele mai multe probleme au fost înregistrate pe cursele din Germania către Finlanda, unde 47,4% dintre pasageri au fost afectați. Au urmat Macedonia de Nord, cu 46,9%, și Malta, cu 42,7%.
Pentru realizarea analizei au fost luate în calcul zborurile anulate și cele care au înregistrat întârzieri de cel puțin 15 minute. Au fost incluse destinațiile europene către care au călătorit cel puțin 3.000 de pasageri și aeroporturile germane de plecare cu peste 2.000 de călători în perioada analizată.
Când pot primi pasagerii despăgubiri pentru întârzieri și anulări
Nu orice întârziere sau anulare oferă automat dreptul la compensații financiare. Conform legislației europene, pasagerii pot solicita despăgubiri dacă ajung la destinația finală cu cel puțin trei ore întârziere, cu respectarea condițiilor prevăzute de regulament.
Companiile aeriene pot fi scutite de plata compensațiilor dacă demonstrează că perturbările au fost provocate de circumstanțe extraordinare, care nu puteau fi evitate nici prin adoptarea tuturor măsurilor rezonabile. Printre situațiile care pot intra în această categorie se numără condițiile meteorologice incompatibile cu desfășurarea în siguranță a zborurilor.
Așadar, pasagerii care călătoresc în perioada sărbătorilor trebuie să țină cont nu doar de aglomerația din aeroporturi, ci și de posibilitatea ca vremea de iarnă să afecteze programul curselor aeriene.
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