Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 20:56

Milioane de pasageri au fost afectați de întârzieri și anulări în perioada sărbătorilor, potrivit analizelor AirHelp. Cele mai recente date din Germania arată unde au apărut cele mai multe probleme și care sunt zilele cu risc ridicat.

Distribuie articolul