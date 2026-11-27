Patru membri ai comunității Martorii lui Iehova au fost condamnați în Crimeea la pedepse de până la opt ani de închisoare. Procesul s-ar fi bazat pe declarațiile unor martori secreți și pe interceptarea discuțiilor dintre credincioși.
Patru membri ai comunității Martorii lui Iehova au fost găsiți vinovați de activități considerate „extremiste” de autoritățile ruse din Crimeea și au primit pedepse de până la opt ani de închisoare. Sentințele se numără printre cele mai severe aplicate membrilor grupului religios de când Rusia a interzis mișcarea, în 2017.
Cazul s-a încheiat miercuri, iar acuzațiile s-ar fi bazat pe declarațiile unor martori ale căror identități nu au fost dezvăluite și pe interceptări ale conversațiilor dintre credincioși, potrivit lui Jarrod Lopes, purtător de cuvânt al organizației creștine, cu sediul la New York.
Trei dintre credincioși au primit pedepse de până la opt ani de închisoare
Alexander Kopylets a fost condamnat la opt ani de închisoare, Alexander Voronchikhin a primit o pedeapsă de șapte ani și jumătate, iar Dmitriy Zakharevich va executa șase ani și jumătate, a precizat Jarrod Lopes.
A patra inculpată, Yekaterina Demidova, a primit o condamnare de trei ani cu suspendarea executării pedepsei.
Potrivit reprezentantului comunității, alte șase persoane au fost condamnate în ultimii ani la câte opt ani de închisoare. Acestea sunt, până în prezent, cele mai dure pedepse aplicate în Rusia în dosare legate de Martorii lui Iehova.
Reuters a solicitat un punct de vedere din partea instanței care a judecat cazul.
Rusia a interzis Martorii lui Iehova în 2017
Martorii lui Iehova sunt cunoscuți pentru activitățile de evanghelizare din ușă în ușă și pentru interpretarea literală a Bibliei. În 2017, Rusia a interzis organizația, declarând-o „extremistă”.
Decizia a fost contestată la nivel internațional. În 2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a cărei autoritate nu mai este recunoscută de Rusia, a stabilit că interdicția a încălcat drepturile comunității la libertatea religioasă, libertatea de exprimare și libertatea de asociere.
Măsura a fost criticată și de Comitetul ONU pentru Drepturile Omului.
Inculpații susțin că și-au practicat credința în mod pașnic
În declarațiile prezentate în fața instanței din Crimeea, teritoriu anexat de Rusia de la Ucraina în 2014, cei patru inculpați au afirmat că sunt nevinovați și că nu au făcut altceva decât să își practice religia în mod pașnic, a relatat Jarrod Lopes.
Reprezentantul comunității a criticat condamnările și a susținut că simpla participare la activități religioase nu poate justifica încarcerarea credincioșilor.
„Să închizi oameni și să îi desparți de familiile lor pentru că citesc în liniște Biblia și îi cântă Dumnezeului lor nu are nimic de-a face cu aplicarea legii — este o bătaie de joc la adresa statului de drept”, a declarat Lopes.
Potrivit acestuia, în prezent, 185 de Martori ai lui Iehova se află în închisorile din Rusia.