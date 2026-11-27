Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 27 nov. 2026, 17:26

Patru membri ai comunității Martorii lui Iehova au fost condamnați în Crimeea la pedepse de până la opt ani de închisoare. Procesul s-ar fi bazat pe declarațiile unor martori secreți și pe interceptarea discuțiilor dintre credincioși.

Distribuie articolul