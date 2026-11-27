Publicat 27 nov. 2026, 16:55 Actualizat 27 nov. 2026, 16:56

Un control efectuat de autoritățile germane a scos la iveală nereguli în cazul a zeci de refugiați ucraineni care beneficiau de ajutoare sociale, fără să declare toate veniturile și bunurile pe care le aveau în Ucraina. În urma verificărilor, inspectorii au identificat conturi bancare, proprietăți imobiliare, pensii, salarii și alte surse de venit care nu figurau în documentele depuse de beneficiari. Acum, administrația încearcă să recupereze aproximativ 46.500 de euro acordați nejustificat.

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