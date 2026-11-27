Zeci de refugiați ucraineni au primit ajutoare sociale, deși dețineau proprietăți și aveau venituri în țara natală. Cum au fost descoperite neregulile
Poliție
Un control efectuat de autoritățile germane a scos la iveală nereguli în cazul a zeci de refugiați ucraineni care beneficiau de ajutoare sociale, fără să declare toate veniturile și bunurile pe care le aveau în Ucraina. În urma verificărilor, inspectorii au identificat conturi bancare, proprietăți imobiliare, pensii, salarii și alte surse de venit care nu figurau în documentele depuse de beneficiari. Acum, administrația încearcă să recupereze aproximativ 46.500 de euro acordați nejustificat.
Cazul a fost descoperit în districtul Greiz, din landul german Turingia, unde autoritățile au verificat situația financiară a cetățenilor ucraineni care primeau sprijin financiar de la statul german. Potrivit unei investigații publicate de Focus Online, joi, 26 noiembrie, 54 dintre cei 656 de beneficiari verificați nu declaraseră anumite venituri sau bunuri deținute în țara de origine.
Proporția identificată în cadrul controlului local este de aproximativ 8,2%. În urma constatărilor, 38 de persoane s-au ales cu diminuarea sumelor primite, în timp ce pentru alte 16 persoane plata ajutoarelor a fost oprită complet.
Ce venituri și proprietăți nu au declarat refugiații ucraineni
Documentele analizate de jurnaliștii germani arată că neregulile au vizat mai multe tipuri de venituri și bunuri. Unele persoane nu au menționat existența unor conturi bancare în Ucraina, în timp ce altele au omis să raporteze bani încasați din activități profesionale sau prestații sociale.
Printre situațiile identificate de inspectori s-au numărat două cazuri în care beneficiarii nu au declarat compensații pentru concedii neefectuate, încasate de la foștii angajatori. Sumele respective erau cuprinse între 300 și 500 de euro.
Într-un alt caz, autoritățile au identificat o rambursare de impozit de aproximativ 1.350 de euro, care nu fusese menționată în documentele prezentate pentru obținerea sprijinului financiar.
Verificările au scos la iveală și persoane care obțineau bani din activități independente, inclusiv servicii de traducere desfășurate online, sau din contracte de muncă, fără să informeze instituția care le acorda ajutorul.
O altă categorie importantă a fost reprezentată de pensiile și prestațiile sociale încasate în Ucraina. Printre acestea se aflau:
- Pensii de invaliditate, cu valori lunare între 50 și 150 de euro;
- Pensii pentru limită de vârstă, cuprinse între 100 și 300 de euro;
- Pensii de urmaș acordate copiilor, de aproximativ 50-100 de euro;
- Alte forme de sprijin financiar destinate familiilor.
Inspectorii au descoperit inclusiv cazul unei femei care nu declarase că deține un apartament în Ucraina. După ce autoritățile au identificat proprietatea, aceasta a decis să își retragă solicitarea pentru acordarea ajutorului social.
Germania vrea să recupereze 46.500 de euro. Ce s-a întâmplat cu 16 beneficiari
După identificarea neregulilor, administrația districtului Greiz a demarat procedurile pentru recuperarea banilor plătiți în plus.
Potrivit unui reprezentant al autorităților locale, suma care trebuie recuperată se ridică la aproximativ 46.500 de euro. Aceasta vizează cele 38 de persoane cărora le-au fost diminuate prestațiile sociale după ce au fost descoperite veniturile și bunurile nedeclarate.
Situația celorlalți 16 beneficiari este diferită. În cazul lor, autoritățile au decis sistarea integrală a ajutoarelor, însă recuperarea eventualelor sume plătite nejustificat întâmpină dificultăți.
Motivul este că persoanele respective au părăsit districtul Greiz fără să anunțe unde se mută. În lipsa unor adrese actualizate, administrația nu a mai reușit să ia legătura cu acestea pentru continuarea demersurilor.
Chiar și așa, oprirea plăților va avea un efect asupra bugetului local. Estimările administrației arată că eliminarea celor 16 persoane din sistemul de sprijin social va permite economisirea a aproximativ 151.440 de euro în fiecare an.
Cum au reușit autoritățile germane să identifice veniturile ascunse
Un element important al investigației îl reprezintă instrumentul digital folosit de funcționarii germani pentru verificarea informațiilor financiare.
Angajații Jobcenter Greiz au apelat la Diia, platforma digitală oficială a Ucrainei, prin intermediul căreia cetățenii pot accesa documente și servicii administrative.
Printre informațiile care pot fi obținute prin intermediul sistemului se află și documente referitoare la venituri, pensii și alte prestații sociale. Acestea au fost utilizate de inspectorii germani pentru a compara situația financiară declarată de beneficiari cu datele existente în documentele oficiale ucrainene.
În acest mod au fost identificate diferențe între informațiile furnizate de solicitanți și veniturile sau bunurile pe care aceștia le dețineau în țara natală.
Potrivit Focus Online, inițiativa a aparținut angajaților centrului din Greiz, care au introdus această metodă de verificare la nivel local, fără să aștepte o procedură generală aplicabilă în întreaga Germanie.
Alte instituții din Germania vor să afle cum funcționează verificările prin Diia
Descoperirile din districtul Greiz au atras atenția și altor instituții germane responsabile de administrarea ajutoarelor sociale.
După apariția informațiilor în presa germană, mai multe autorități federale și regionale au solicitat detalii despre modul în care au fost realizate verificările și despre posibilitatea utilizării platformei ucrainene.
Printre instituțiile interesate s-a numărat și Ministerul Federal al Muncii și Afacerilor Sociale. De asemenea, centre pentru ocuparea forței de muncă din alte regiuni au vrut să afle cum pot folosi aceleași instrumente pentru verificarea documentelor prezentate de beneficiari.
Jurnaliștii Focus Online notează că angajații unor Jobcenter aflate în colaborare cu Agenția Federală pentru Ocuparea Forței de Muncă nu cunoșteau această posibilitate de verificare prin intermediul Diia.
Centrul din Greiz funcționează după un model administrativ diferit, fiind gestionat direct de autoritățile districtuale, fără participarea Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Această organizare le-a oferit funcționarilor locali posibilitatea de a dezvolta propriile metode de control.
Rămâne de văzut dacă procedura va fi adoptată și în alte regiuni ale Germaniei.
Autoritățile cer controale mai riguroase pentru acordarea ajutoarelor sociale
Cazul a readus în atenție modul în care sunt verificate veniturile și patrimoniul persoanelor care solicită sprijin financiar din partea statului german.
În urma dezvăluirilor, au apărut solicitări pentru intensificarea controalelor, astfel încât banii publici să ajungă la persoanele care îndeplinesc efectiv condițiile de acordare a prestațiilor sociale.
Administratorul districtului Greiz, Ulli Schäfer, membru al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), a susținut că autoritățile trebuie să intervină atunci când identifică nereguli și să prevină utilizarea nejustificată a fondurilor publice.
Acesta consideră că experiența instituției locale demonstrează utilitatea instrumentelor digitale în verificarea informațiilor financiare declarate de beneficiari.
Totuși, rezultatele controlului trebuie privite în contextul lor: cele 54 de cazuri au fost identificate exclusiv în rândul celor 656 de beneficiari ucraineni verificați în districtul Greiz. Cifrele nu reprezintă o statistică pentru întreaga comunitate de refugiați ucraineni din Germania.
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