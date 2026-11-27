Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 nov. 2026, 16:22

Croația intenționează să desfășoare peste 500 de militari în cadrul a 11 misiuni de menținere a păcii și alte operațiuni sub egida NATO și a Uniunii Europene, în perioada 2027–2028. Participarea la aceste misiuni va presupune cheltuieli estimate la aproximativ 85 de milioane de euro, a anunțat vineri, în Parlamentul de la Zagreb, secretarul de stat din Ministerul Apărării, Tomislav Galic, relatează agenția HINA.

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