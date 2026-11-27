Croația intenționează să desfășoare peste 500 de militari în cadrul a 11 misiuni de menținere a păcii și alte operațiuni sub egida NATO și a Uniunii Europene, în perioada 2027–2028. Participarea la aceste misiuni va presupune cheltuieli estimate la aproximativ 85 de milioane de euro, a anunțat vineri, în Parlamentul de la Zagreb, secretarul de stat din Ministerul Apărării, Tomislav Galic, relatează agenția HINA.
Unde vor fi dislocați militarii croați în următorii doi ani
Cea mai mare parte a fondurilor, aproximativ 50 de milioane de euro, va fi destinată participării Croației la Forțele Terestre Avansate ale NATO. În acest cadru, Zagrebului îi revine desfășurarea a până la 170 de militari în Polonia, 120 în Lituania și 220 în Ungaria.
Alți 200 de militari croați ar putea fi trimiși în cadrul KFOR, misiunea NATO din Kosovo, la care Croația participă încă din 2009. Pentru această operațiune au fost prevăzute fonduri de 33 de milioane de euro.
Secretarul de stat Tomislav Galic a subliniat importanța misiunii KFOR pentru Croația, având în vedere proximitatea geografică a Kosovo și riscurile pe care o eventuală deteriorare a situației de securitate și stabilitate le-ar putea genera în Europa de Sud-Est.
Contingente mai mici vor participa și la misiuni desfășurate în Marea Mediterană, Grecia, Cipru, India, Pakistan și Liban. Pentru aceste operațiuni a fost alocată suma de 2 milioane de euro.
În prezent, Croația are 379 de militari implicați în cinci operațiuni de menținere a păcii și trei activități NATO.
Participarea la misiunile NATO, subiect de dispută politică la Zagreb
În cadrul dezbaterilor parlamentare, reprezentanții coaliției de guvernare au susținut că militarii croați pierd oportunități de a-și dezvolta competențele profesionale din cauza neparticipării țării la Misiunea NATO de Asistență de Securitate și Instruire pentru Ucraina (NSATU). Aceștia au atribuit responsabilitatea pentru această situație opoziției și președintelui Zoran Milanović.
La rândul său, Mișcarea Patria (DP) a evidențiat importanța dobândirii de noi cunoștințe privind tacticile și tehnologiile militare, susținând că participarea la misiunile NATO, UE și ONU reprezintă o componentă importantă a securității naționale și a dezvoltării capacităților de apărare.
În timpul aceleiași dezbateri, deputatul Zvonimir Troskot, din partidul Most (Podul), l-a criticat pe secretarul de stat Tomislav Galic pentru că nu a abordat probleme considerate importante, precum lipsa unui ambasador al Croației la NATO și tensiunile dintre guvern și șeful Statului Major General al Forțelor Armate.