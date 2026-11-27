Lista Studențească a anunțat vineri că deputatul Radomir Saicic va fi candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale din Serbia, programate să aibă loc la 27 decembrie 2026, informează agenția Tanjug.
Radomir Saicic, candidatul studenților la președinția Serbiei
Radomir Saicic, în vârstă de 65 de ani, este membru titular al Academiei Sârbe de Științe și Arte și profesor universitar la Facultatea de Chimie a Universității din Belgrad. În calitate de candidat al Listei Studențești, acesta a fost ales deputat la alegerile parlamentare din 25 octombrie.
Alegerile prezidențiale din Serbia sunt programate pentru data de 27 decembrie 2026.
Radomir Saicic a declarat vineri că va susține o Serbie suverană, în care Constituția să fie respectată și toți cetățenii să poată trăi cu demnitate.
În cadrul conferinței de presă în care Lista Studențească i-a anunțat candidatura, Saicic a afirmat că a venit momentul ca funcția de președinte să își recapete demnitatea. Totodată, acesta s-a declarat mândru de încrederea acordată de formațiune.
Acesta a adăugat că, după numeroase eforturi și sacrificii personale, solidaritatea a făcut posibilă obținerea unei victorii istorice.
Saicic propune reformarea instituțiilor și refacerea încrederii publice
Saicic a declarat că instituțiile afectate de modul în care au fost folosite de actualul regim trebuie reconstruite. În opinia sa, parlamentul, guvernul și instanțele judecătorești trebuie să recâștige încrederea cetățenilor.
De asemenea, acesta a susținut că, timp de mai mulți ani, funcția prezidențială a fost utilizată pentru a accentua diviziunile din societate și a subliniat că este momentul ca instituția să își recapete prestigiul și demnitatea.