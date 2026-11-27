Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 27 nov. 2026, 17:16

Lista Studențească a anunțat vineri că deputatul Radomir Saicic va fi candidatul formațiunii la alegerile prezidențiale din Serbia, programate să aibă loc la 27 decembrie 2026, informează agenția Tanjug.

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