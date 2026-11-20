Gérard Depardieu, o nouă anchetă pentru viol în grup. Un celebru scriitor francez este acuzat de complicitate și agresiune sexuală
Gérard Depardieu. Foto: Profimedia
Gérard Depardieu și Michel Houellebecq sunt vizați de o anchetă judiciară deschisă la Paris, după o plângere privind presupuse agresiuni sexuale comise în timpul filmărilor pentru pelicula „Thalasso”
Actorul Gérard Depardieu și scriitorul Michel Houellebecq sunt vizați de o anchetă penală deschisă de Parchetul din Paris, în urma unor acuzații extrem de grave referitoare la presupuse fapte petrecute în timpul filmărilor pentru pelicula „Thalasso”. Dosarul vizează acuzația de „viol în grup”, în cazul actorului, în timp ce scriitorului i se impută complicitate și agresiune sexuală. Informația a fost relatată vineri de postul francez BFMTV, la o zi după ce publicația Mediapart a prezentat o investigație despre presupusele fapte.
Procedura judiciară a fost declanșată în urma unei plângeri formulate în mai 2025 de o femeie care a participat, în 2018, la filmările producției regizate de Guillaume Nicloux și lansate în cinematografe în 2019.
Ce s-ar fi întâmplat în timpul filmărilor pentru „Thalasso”
Femeia care a depus plângerea susține că a fost distribuită într-un rol în care trebuia să interpreteze o „fată din Est”, descrisă drept o „prostituată”, care urma să danseze cu sânii goi într-o cameră de hotel. În încăpere se aflau Gérard Depardieu și Michel Houellebecq.
Scena ar fi trebuit filmată în decembrie 2018, într-un hotel din localitatea Cabourg, situată în departamentul Calvados. Potrivit relatării prezentate de BFMTV, la filmare urma să participe și o a doua femeie, iar pe măsuța de cafea din cameră se găseau numeroase sticle cu băuturi alcoolice.
Cei doi artiști s-ar fi aflat deja într-o stare avansată de ebrietate în momentul în care regizorul Guillaume Nicloux a dat indicația de începere a filmării.
Numai că desfășurarea scenei ar fi luat o turnură diferită de cea prevăzută în scenariu. Conform declarațiilor reclamantei, în loc să înceapă dansul pentru care fusese angajată, aceasta ar fi fost condusă de Michel Houellebecq într-un dormitor.
Femeia susține că a fost întinsă pe pat și agresată de cei doi bărbați, în timp ce camera de filmat surprindea ceea ce se întâmpla.
Scena ar fi fost eliminată din film, după reclamațiile femeii
După presupusele agresiuni, femeia ar fi semnalat incidentul echipei de producție. Ca urmare a reclamațiilor sale, regizorul ar fi decis să elimine secvența respectivă din versiunea finală a peliculei „Thalasso”.
Potrivit informațiilor publicate de Mediapart, ulterior, actriței i-ar fi fost propuse contracte antedatate, pe care aceasta le-ar fi semnat. Documentele respective prevedeau o remunerație brută de 45.000 de euro, precum și atribuirea unui nou rol.
Femeia a ales însă să sesizeze justiția abia anul trecut. Decizia de a depune plângerea, în mai 2025, a venit în contextul procesului din dosarul „Volets Verts”, în care Gérard Depardieu a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare pentru agresiuni sexuale.
În noua cauză, actorul este cercetat în urma unei plângeri pentru „viol în grup”, în timp ce Michel Houellebecq este acuzat de complicitate la această faptă și de agresiune sexuală.
BFMTV precizează că avocații lui Gérard Depardieu și ai femeii care a formulat plângerea, precum și reprezentanții Parchetului, nu au dorit să comenteze informațiile referitoare la anchetă.
Toate persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Michel Houellebecq, vizat și de o altă anchetă în Franța
Dosarul privind presupusele agresiuni sexuale nu este singura investigație judiciară în care apare numele scriitorului Michel Houellebecq. Acesta este vizat și de o anchetă referitoare la acuzații de incitare la violență și ură rasială, în urma unor declarații despre musulmani făcute în 2022.
Informațiile despre această procedură au fost publicate de presa franceză și preluate de The New York Times în urmă cu nouă zile. Ancheta a fost deschisă de procurorii din Nanterre, suburbie a Parisului, după o serie de afirmații făcute de scriitor într-un interviu acordat publicației franceze Front Populaire.
În discuția cu filosoful francez Michel Onfray, Houellebecq i-a descris pe musulmani drept o amenințare la adresa securității Franței și a vorbit despre posibilitatea ca aceștia să fie vizați de violențe asemănătoare celor care au lovit Parisul în 2015, în urma atacului terorist sângeros comis de organizația Stat Islamic.
În interviul respectiv, scriitorul a făcut mai multe afirmații referitoare la relația dintre populația franceză și comunitatea musulmană, exprimându-și nemulțumirea față de ceea ce considera a fi comportamentul unor membri ai acesteia.
„Cred că dorința populației autohtone franceze, așa cum se spune, nu este ca musulmanii să se asimileze, ci ca aceștia să înceteze să-i fure și să-i agreseze; pe scurt, ca violența lor să scadă, ca ei să respecte legea și pe ceilalți oameni”, i-a spus Houellebecq filosofului francez Michel Onfray în cadrul interviului.
Scriitorul a continuat cu o afirmație referitoare la posibilitatea ca musulmanii să părăsească Franța, prezentând această variantă drept o alternativă la situația pe care o descrisese anterior.
„Sau, o altă soluție bună, să plece”, a adăugat Houellebecq.
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