Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sâmbătă, 21 noiembrie, o avertizare de călătorie pentru românii care se află în Italia sau intenționează să ajungă în această țară. Mai multe greve afectează transportul feroviar și aerian, fiind posibile întârzieri, anulări de curse și restricții de circulație. Duminică, 22 noiembrie, sunt anunțate proteste ale angajaților din aeroporturile Milano-Malpensa și Veneția-Marco Polo.
Avertizarea vine în contextul grevelor care au afectat transporturile din Italia și în ultimele săptămâni. Autoritățile române le recomandă călătorilor să verifice programul trenurilor și situația zborurilor înainte de plecare, direct la companiile de transport.
Grevă națională pe căile ferate din Italia. Până când sunt afectate trenurile
Transportul feroviar este afectat de o grevă națională începută vineri, 20 noiembrie, la ora 21:00. Acțiunea sindicală continuă până sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 20:00, fiind posibile anulări și modificări ale programului de circulație.
Greva feroviară vizează inclusiv serviciile operate de Grupul Ferrovie dello Stato, Trenitalia și Trenord. Pot fi afectate atât trenurile regionale, cât și cursele pe distanțe lungi.
Două aeroporturi din Italia, afectate de greve duminică, 22 noiembrie
Probleme sunt așteptate și în transportul aerian. Ministerul Afacerilor Externe a avertizat că duminică, 22 noiembrie, vor avea loc greve în aeroporturile Milano-Malpensa și Veneția-Marco Polo. La aeroportul Milano-Malpensa, angajații ENAV, compania responsabilă de controlul traficului aerian, au anunțat o acțiune sindicală. Potrivit comunicării oficiale ENAV, greva este programată între orele 13:00 și 17:00, deși avertizarea MAE menționează un interval de 24 de ore.
În aeroportul Veneția-Marco Polo, personalul de securitate al companiei Sicuritalia IVRI are programată o grevă de 24 de ore, pe parcursul zilei de duminică. Din cauza acestor acțiuni, pasagerii se pot confrunta cu întârzieri ale zborurilor, eventuale anulări și timpi mai mari de așteptare la controalele de securitate.
Ce drepturi au românii dacă zborurile sau trenurile sunt anulate
MAE le recomandă cetățenilor români să verifice starea curselor direct la operatorii feroviari și companiile aeriene înainte de a pleca spre gară sau aeroport. În cazul anulării unei curse, pasagerii pot solicita rambursarea contravalorii biletului sau redirecționarea către o altă cursă, în condițiile prevăzute de legislația europeană. Pentru transportul aerian sunt aplicabile prevederile Regulamentului european nr. 261/2004, iar pentru călătoriile cu trenul, Regulamentul UE 2021/782.
Numerele de urgență pentru românii aflați în Italia
Românii care se confruntă cu situații dificile sau urgențe pot solicita sprijinul reprezentanțelor consulare ale României din Italia, la următoarele numere:
Roma: +39 345 147 3935
Milano: +39 366 108 1444
Bologna: +39 324 803 5171
Torino: +39 338 756 8134
Trieste: +39 340 882 1688
Bari: +39 334 604 2299
Catania: +39 320 965 3137
Ministerul Afacerilor Externe recomandă și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, prin intermediul căreia cetățenii pot consulta avertizările și informațiile utile pentru deplasările în străinătate.