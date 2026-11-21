Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 12:00

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sâmbătă, 21 noiembrie, o avertizare de călătorie pentru românii care se află în Italia sau intenționează să ajungă în această țară. Mai multe greve afectează transportul feroviar și aerian, fiind posibile întârzieri, anulări de curse și restricții de circulație. Duminică, 22 noiembrie, sunt anunțate proteste ale angajaților din aeroporturile Milano-Malpensa și Veneția-Marco Polo.

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