Scris de Mădălina Cristea Publicat: 21 nov. 2026, 14:59

O navă de marfă rusească a fost atacată cu drone sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în Golful Finlandei, în apropierea apelor teritoriale ale unui stat membru NATO. Vasul a fost avariat, a luat foc și a plutit în derivă până în apele finlandeze. Autoritățile de la Helsinki au intervenit de urgență, au impus restricții de circulație în zonă și au informat Alianța Nord-Atlantică despre incident.

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