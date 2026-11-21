O navă de marfă rusească a fost atacată cu drone sâmbătă dimineață, 21 noiembrie, în Golful Finlandei, în apropierea apelor teritoriale ale unui stat membru NATO. Vasul a fost avariat, a luat foc și a plutit în derivă până în apele finlandeze. Autoritățile de la Helsinki au intervenit de urgență, au impus restricții de circulație în zonă și au informat Alianța Nord-Atlantică despre incident.
Navă rusească atacată cu două drone. Vasul a luat foc și a ajuns în apele Finlandei
Incidentul s-a produs în estul Golfului Finlandei, la vest de insula Suursaari, într-o zonă de ape internaționale aflată în apropierea Rusiei. Forțele Armate Finlandeze au detectat atacul asupra navei comerciale rusești și au început să monitorizeze situația, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării de la Helsinki.
Autoritățile ruse susțin că vasul, care se îndrepta spre Kaliningrad, a fost lovit de două drone în timp ce naviga la aproximativ trei mile marine de granița Rusiei. În urma atacului, nava a suferit avarii și a izbucnit un incendiu la bord. Fără să mai poată continua deplasarea în condiții normale, vasul a plutit în derivă și a ajuns în apele teritoriale finlandeze. Poliția de Frontieră din Finlanda a trimis echipaje în zonă și a preluat coordonarea operațiunilor de salvare maritimă. Autoritățile au anunțat că incendiul nu reprezintă, pentru moment, un pericol pentru celelalte nave care tranzitează zona, însă au început pregătirile pentru o eventuală intervenție de limitare a poluării, conform presei străine.
NATO, informat despre atac. Finlanda a impus restricții de urgență
Incidentul a determinat autoritățile finlandeze să ia măsuri suplimentare de securitate. Ministerul Apărării a informat NATO despre atacul asupra navei rusești, în condițiile în care acesta s-a produs într-o regiune sensibilă, aflată în apropierea frontierelor mai multor state membre ale Alianței. Finlanda a introdus restricții temporare de circulație aeriană și maritimă în estul Golfului Finlandei. Măsurile au fost luate pentru a permite intervenția autorităților și pentru a reduce riscurile în cazul apariției unor noi drone în zonă.
Autoritățile finlandeze monitorizează în continuare situația, iar pregătirile pentru operațiunile de salvare sunt coordonate inclusiv cu instituții din alte țări. Deocamdată, nu există informații oficiale care să indice cine a lansat dronele implicate în atac.
Echipajul navei, evacuat. Rusia încearcă să stabilească amploarea pagubelor
Guvernatorul regiunii ruse Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a confirmat că nava de marfă a fost atacată în timp ce se deplasa către exclava Kaliningrad. Potrivit oficialului rus, echipajul se afla în curs de evacuare, iar autoritățile încercau să stabilească amploarea avariilor produse de cele două drone. Nu au fost comunicate, până în acest moment, informații clare despre numărul marinarilor aflați la bord sau despre eventuale persoane rănite. De asemenea, nu se cunoaște cât de grav a fost afectată structura navei și dacă incendiul a fost adus sub control.
Atacul s-a produs într-o perioadă de intensificare a activității dronelor în nord-vestul Rusiei. Guvernatorul regiunii Leningrad a anunțat că apărarea antiaeriană rusă ar fi doborât 80 de drone, iar ulterior alerta aeriană instituită în regiune a fost ridicată.