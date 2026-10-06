Luca Niculescu, în fața celui mai greu test. Are doar 10 zile să strângă majoritatea pentru noul Guvern - POLITICO

Jurnaliștii de la POLITICO scriu despre noua încercare de formare a unui Guvern în România și despre misiunea dificilă pe care o are Luca Niculescu. Publicația notează că diplomatul desemnat de Nicușor Dan este al patrulea candidat pentru funcția de premier de la prăbușirea coaliției, în luna mai. Niculescu trebuie acum să găsească sprijinul necesar într-un Parlament profund divizat, după ce trei încercări anterioare de formare a unui Executiv nu au dus la instalarea unui nou Guvern.
Pentru a fi confirmat în funcție, Luca Niculescu, premierul desemnat, trebuie să obțină votul Parlamentului în termen de zece zile. POLITICO arată că acesta trebuie să demonstreze că are în spate o majoritate capabilă să susțină atât noua echipă ministerială, cât și programul de guvernare. Misiunea sa este cu atât mai complicată cu cât partidele nu au reușit până acum să ajungă la un acord care să ducă la formarea unei majorități stabile.
POLITICO: Doi dintre candidații anteriori au fost respinși
Publicația amintește că doi dintre candidații propuși anterior de Nicușor Dan au fost respinși de parlamentari, în timp ce un al treilea nu a mai ajuns până în etapa votului. Desemnarea lui Luca Niculescu a venit luni seara, după ce președintele a avut o nouă rundă de discuții cu reprezentanții partidelor la Palatul Cotroceni. POLITICO subliniază astfel dificultatea găsirii unei formule care să poată strânge suficiente voturi pentru formarea unui nou Executiv.
După cele trei încercări eșuate, POLITICO scrie că președintele se confruntă deja cu solicitări privind dizolvarea Parlamentului și organizarea unor alegeri anticipate, un scenariu fără precedent. Nicușor Dan ezită însă să meargă în această direcție, temându-se că un nou scrutin ar putea aduce mai aproape de putere un partid de opoziție de extremă dreapta și eurosceptic. În acest context, președintele încearcă din nou să găsească o formulă de guvernare care să primească sprijin parlamentar.
Cum explică Nicușor Dan alegerea lui Luca Niculescu
„Propunerea mea pentru funcţia de prim-ministru este Luca Niculescu, un om care, în calitate de diplomat, ştie să armonizeze poziţii diferite”, a declarat Nicuşor Dan luni seara. „Este necesar ca România să aibă un guvern cât mai curând posibil, deoarece există instituţii care necesită redresare şi este nevoie de un buget pentru anul viitor. Prelungirea incertitudinii va avea efecte asupra vieţii românilor”, a arătat preşedintele.
POLITICO amintește și că George Simion, liderul Alianței pentru Uniunea Românilor, nu a participat luni la discuțiile cu Nicușor Dan. Liderul AUR, care a fost contracandidatul actualului președinte la alegerile prezidențiale de anul trecut, și-a reiterat cererea privind organizarea unor alegeri. Publicația arată că Nicușor Dan nu își dorește însă acest scenariu și încearcă în continuare să găsească o formulă care să permită instalarea unui Guvern cu susținere în Parlament.
POLITICO scrie și despre orientarea viitorului Guvern
Jurnaliștii de la POLITICO notează că președintele a transmis că în noul Guvern nu va exista loc pentru partidele antioccidentale, referindu-se în special la AUR. „Am garanţia că un guvern condus de Luca Niculescu va menţine orientarea prooccidentală a României şi va respecta ţintele financiare, precum şi toate angajamentele asumate de România”, a afirmat Nicușor Dan. Președintele a mai spus că incertitudinea politică afectează cursurile de schimb, ratele dobânzilor și investițiile din România.
În ultimii patru ani, Luca Niculescu a condus procesul de aderare a României la OCDE, iar Nicușor Dan a precizat că acesta va avea libertatea de a decide dacă viitorul Guvern va fi „politic sau tehnocratic”. POLITICO pune această experiență în contextul noii misiuni primite de diplomat, care trebuie acum să găsească un punct comun între partidele parlamentare și să construiască o majoritate care să-i permită să treacă de votul de învestitură.
Prima misiune a lui Luca Niculescu
Acceptând nominalizarea, Luca Niculescu a vorbit despre perioada de incertitudine prin care trece România și despre negocierile pe care urmează să le poarte. „Prima misiune va fi aceea de a construi o majoritate parlamentară care să voteze pentru un guvern profund ancorat în orientarea europeană şi euroatlantică a României”, a spus el. „Voi purta discuţii cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate şi pentru a ajunge la un acord asupra unui program de guvernare realist”, a punctat el.