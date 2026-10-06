Luca Niculescu, în fața celui mai greu test. Are doar 10 zile să strângă majoritatea pentru noul Guvern - POLITICO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 6 oct. 2026, 11:40

Jurnaliștii de la POLITICO scriu despre noua încercare de formare a unui Guvern în România și despre misiunea dificilă pe care o are Luca Niculescu. Publicația notează că diplomatul desemnat de Nicușor Dan este al patrulea candidat pentru funcția de premier de la prăbușirea coaliției, în luna mai. Niculescu trebuie acum să găsească sprijinul necesar într-un Parlament profund divizat, după ce trei încercări anterioare de formare a unui Executiv nu au dus la instalarea unui nou Guvern.

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