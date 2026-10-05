Anca Alexandrescu: ”Președintele a nominalizat un om de-al său, pe filieră franceză”. Ce mesaj le transmite suveraniștilor

Publicat 5 oct. 2026, 22:26 Actualizat 5 oct. 2026, 22:31 Sursă Realitatea PLUS

Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru a fost comentată Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, unde a vorbit atât despre alegerea făcută de președinte, cât și despre situația din zona suveranistă.

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