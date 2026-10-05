Anca Alexandrescu: ”Președintele a nominalizat un om de-al său, pe filieră franceză”. Ce mesaj le transmite suveraniștilor
Anca Alexandrescu
Desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru a fost comentată Anca Alexandrescu în deschiderea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, unde a vorbit atât despre alegerea făcută de președinte, cât și despre situația din zona suveranistă.
Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” a susținut că nominalizarea reprezintă alegerea unui om apropiat președintelui și a vorbit despre ceea ce consideră a fi o fărâmițare a forțelor suveraniste.
Luca Niculescu, varianta considerată cea mai acceptabilă
Anca Alexandrescu a spus că, dintre variantele despre care s-a discutat pentru funcția de premier, nominalizarea lui Luca Niculescu i se pare cea mai acceptabilă, chiar dacă a asociat alegerea cu o filieră franceză.
„Așa cum am spus chiar și astăzi, președintele a nominalizat un om de-al său, pe filieră franceză, desigur. Acuma daca aș fi răutăcioasă aș putea să și comentez că e -0 între servicii, nu spun pentru cine.
Dintre toate variantele, ca să vă spun sincer, mi se pare cea mai acceptabilă. Adică, dacă aș veni cu Eugen Tomac, să fim serioși. V-am spus că nu va fi Sorin Grindeanu, mai ales pentru cei care mă acuzau pe mine că fac tot ce pot ca să fie Sorin Grindeanu prim-ministru. V-am spus că nu va fi.”
Critici la adresa situației de la arestul central
Anca Alexandrescu a explicat și de ce nu a trimis colegi să relateze de la arestul central și a precizat că nu intenționează să meargă acolo, invocând atât modul în care se desfășoară lucrurile, cât și anumite personaje prezente în acel loc.
„V-am explicat de ce colegii mei nu au relatat de acolo. Iar eu vă spun foarte clar că la arestul central nu voi merge niciodată. Nu mă regăsesc în modul cum se desfășoară lucrurile acolo, nu cu ideile care se exprimă, ci cu modalitatea și cu anumite personaje care se află acolo. Iertați-mă, dar nu mă pot asocia. De altfel se întâmplă ceea ce am și prevăzut, că au început să se certe între ei, un lucru care este îngrozitor de rău pentru mișcarea suveranistă.”
Apel pentru reunirea forțelor suveraniste
În acest context, Anca Alexandrescu a susținut că fărâmițarea zonei suveraniste este un proces care se desfășoară deja și că unii dintre liderii acestei zone contribuie la el.
„Din acest motiv, așa cum am spus de foarte multe ori și așa cum am reușit la alegerile de la București, unde eu am dus AUR la 21%, nu invers, ca să fie foarte clar, AURul luase în 2024 la alegerile locale 6%. Datorită acestei uniri a forțelor, a mea cu Realitatea Plus și cu AUR, AURul a luat 21% în București.
Și așa cum am reușit atunci să pun împreună forțele suveraniste, pentru că v-am spus de câteva luni de zile că se urmărește fărâmițarea suveraniștilor și iată că se reușește acest lucru. Este în plin proces această acțiune și unii dintre lideri chiar ajută la acest lucru. Fac joc de glezne pe margine, îmi doresc să dau voce tuturor celor care se află în zona suveranistă și am să invit aici, în platou, la Culisele Statului Paralel, în încercarea de a-i aduce din nou împreună. Desigur, și cu AUR. Foarte important. Și partidele mai mici. Toate vocile.”
Șoșoacă, printre invitații luați în calcul
Realizatoarea emisiunii ”Culisele Statului Paralel” a afirmat că este dispusă să invite inclusiv persoane cu care a avut conflicte publice, argumentând că reunirea forțelor suveraniste este mai importantă decât disputele personale.
„Mă gândesc, chiar poate o să invit și pe doamna Șoșoacă. Chiar dacă m-a bălăcărit, m-a făcut în toate felurile, cred că cel mai important este acum să ne unim forțele. Nu candidez la nimic, nu am niciun fel de interes din acest punct de vedere, cum foarte multe personaje care se perindă pe la arestul central au. Unii pentru likeuri, alții pentru bănuți, unii care vor să devină peste noapte pentru că aud că se pregătesc niște noi fețe care să fie noi lideri suveraniști. Nu am ce să caut acolo.”
Susținere pentru proteste și apel la renunțarea la jigniri
În același timp, realizatoarea a transmis că va susține protestele și a spus că oamenii au dreptul să își exprime nemulțumirea. Ea a atras însă atenția asupra modului în care sunt transmise aceste mesaje și a pledat pentru unitate.
„Voi susține toate protestele. Oamenii aceștia au dreptul la protest, au dreptul să-și spună nemulțumirea și supărarea. Ar trebui însă să vă întrebați de ce nu ies mai mulți, deși oamenii gândesc la fel. Poate că e ceva care trebuie îndreptat. Nu merge cu blesteme, cu înjurături, cu jigniri, pentru că nu faceți altceva decât să fiți la fel ca cei împotriva cărora luptați și cred că unitatea este fundamentală.”
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