Alertă de rujeolă în SUA: New York declară stare de urgență după creșterea numărului de cazuri. Boala circulă și în România
Pacienți în spital
Autoritățile din statul New York au declarat stare de urgență din cauza unui focar de rujeolă, pe fondul creșterii numărului de îmbolnăviri. Guvernatoarea Kathy Hochul a emis luni, 5 octombrie, o declarație de urgență la nivelul întregului stat, măsura urmând să fie valabilă până pe 4 noiembrie.
New York a raportat 108 cazuri de rujeolă în acest an, dintre care 92 au fost înregistrate începând cu 15 iulie, în 18 comitate, arată news.sky.com. Majoritatea îmbolnăvirilor sunt localizate în comunități rurale cu o acoperire vaccinală redusă.
Decizia autorităților vine în contextul unei reveniri a rujeolei în mai multe regiuni din Statele Unite. La nivel național, în 2026 au fost raportate aproape 3.900 de cazuri, cel mai mare număr anual înregistrat în SUA din 1991.
Ce măsuri au fost luate la New York
Prin declararea stării de urgență, autoritățile din New York au extins posibilitatea personalului medical de a interveni în campania de vaccinare și în depistarea cazurilor.
Paramedicii, farmaciștii și moașele pot administra vaccinul ROR, iar asistentele medicale pot solicita teste pentru rujeolă, atribuție care revenea până acum medicilor. Departamentele locale de sănătate au administrat deja peste 1.000 de doze de vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei în zonele afectate.
Ordinul de urgență prevede și raportarea vaccinărilor ROR către registrele de imunizare ale statului sau ale orașului New York în maximum 72 de ore.
„Aceste măsuri de urgență îi vor proteja pe locuitorii din New York și îi vor sprijini pe partenerii noștri din comunitate”, a transmis guvernatoarea Kathy Hochul, potrivit informațiilor publicate despre măsura adoptată.
Focar major de rujeolă în Pennsylvania
Situația este și mai dificilă în Pennsylvania, stat aflat la granița cu New York. Acolo numărul cazurilor a depășit 1.000, autoritățile raportând cel mai important focar din ultimele trei decenii.
Potrivit datelor publicate la începutul lunii octombrie, Pennsylvania avea peste 1.000 de cazuri și cinci decese asociate focarului. Aproape 200 de persoane au fost spitalizate.
Focare importante au fost raportate și în alte state americane, printre care Ohio, Texas, Utah și Carolina de Sud. Scăderea acoperirii vaccinale este indicată de specialiști drept unul dintre factorii care favorizează reapariția și extinderea bolii.
Rujeola continuă să fie o problemă și în România
Rujeola nu este o boală dispărută nici în România. Datele europene arată că țara noastră continuă să înregistreze cazuri, iar acoperirea vaccinală reprezintă un element important în prevenirea focarelor.
Potrivit celui mai recent raport lunar al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), pentru perioada 1 august 2025 - 31 iulie 2026, România a raportat 310 cazuri de rujeolă. În aceeași perioadă, în Uniunea Europeană și Spațiul Economic European au fost raportate 2.339 de cazuri, dintre care 2.012 confirmate în laborator.
Situația este monitorizată în continuare de autoritățile sanitare, în condițiile în care rujeola este extrem de contagioasă și poate produce complicații, în special în cazul copiilor nevaccinați.
România are vaccin ROR în stoc
Ministerul Sănătății anunța în iulie 2026 că în România existau aproximativ 69.000 de doze de vaccin ROR, dintre care 49.000 se aflau deja în cabinetele medicilor vaccinatori, iar restul în stocurile direcțiilor de sănătate publică. Instituția preciza atunci că livrările urmau să continue conform calendarului stabilit.
Pentru situațiile în care apar diferențe între județe, direcțiile de sănătate publică au la dispoziție mecanismul de redistribuire a dozelor, astfel încât vaccinarea să poată continua fără întreruperi.
De ce este rujeola atât de contagioasă
Rujeola se transmite foarte ușor de la o persoană la alta, iar un focar poate evolua rapid în comunitățile în care există un număr mare de persoane nevaccinate.
Reapariția bolii în Statele Unite și menținerea cazurilor în Europa arată că vaccinarea și supravegherea epidemiologică rămân importante. Situația din New York nu înseamnă că România se confruntă cu un focar similar, însă evoluția internațională este urmărită de autoritățile sanitare.
Pentru România, datele ECDC confirmă că rujeola continuă să circule, ceea ce face ca menținerea unei acoperiri vaccinale ridicate să rămână una dintre principalele măsuri de prevenire a apariției unor focare de amploare.
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