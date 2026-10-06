Alertă de rujeolă în SUA: New York declară stare de urgență după creșterea numărului de cazuri. Boala circulă și în România

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 13:40

Autoritățile din statul New York au declarat stare de urgență din cauza unui focar de rujeolă, pe fondul creșterii numărului de îmbolnăviri. Guvernatoarea Kathy Hochul a emis luni, 5 octombrie, o declarație de urgență la nivelul întregului stat, măsura urmând să fie valabilă până pe 4 noiembrie.

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