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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan merge la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Ce mesaj va transmite România în fața liderilor lumii

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:28

Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, organizată în septembrie la New York. Șeful statului va susține discursul României în 23 septembrie și va pleda pentru reformarea organizației, menținerea păcii și protejarea ordinii internaționale bazate pe reguli. Vizita va include și întâlniri pentru susținerea candidaturii României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

Discursul României, programat pe 23 septembrie

Nicușor Dan va interveni în plenul Adunării Generale și va prezenta contribuția României la securitatea internațională. Discursul va aborda eforturile Bucureștiului pentru reformarea ONU și pentru consolidarea unei ordini mondiale bazate pe norme. Tema centrală a sesiunii este „Restabilirea încrederii, gestionarea transformării: o Organizaţie a Naţiunilor Unite care aduce rezultate pentru toţi”.

Șeful statului va participa și la evenimentele organizate în marja reuniunii la nivel înalt. Acesta va avea discuții bilaterale cu alți președinți și premieri, agenda urmând să includă probleme de securitate și cooperare internațională. Una dintre principalele mize va fi obținerea sprijinului pentru candidatura României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei. Programul complet al vizitei este încă în curs de definitivare. Lista întâlnirilor bilaterale și a evenimentelor la care va participa Nicușor Dan va fi anunțată ulterior. Delegația română se va deplasa la New York pentru segmentul politic cel mai important al sesiunii ONU.

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