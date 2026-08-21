Nicușor Dan merge la New York pentru Adunarea Generală a ONU. Ce mesaj va transmite România în fața liderilor lumii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:28

Președintele Nicușor Dan va conduce delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, organizată în septembrie la New York. Șeful statului va susține discursul României în 23 septembrie și va pleda pentru reformarea organizației, menținerea păcii și protejarea ordinii internaționale bazate pe reguli. Vizita va include și întâlniri pentru susținerea candidaturii României la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei.

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