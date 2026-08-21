Ciucu trage un semnal de alarmă după pana de curent din Capitală: „Vom face achiziţie de generatoare noi”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:59

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureștiul trebuie să își consolideze capacitatea de intervenție în cazul unor avarii majore de energie, inclusiv prin achiziția unor generatoare noi pentru spitale și alte instituții esențiale.

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