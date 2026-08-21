Ciucu trage un semnal de alarmă după pana de curent din Capitală: „Vom face achiziţie de generatoare noi”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că Bucureștiul trebuie să își consolideze capacitatea de intervenție în cazul unor avarii majore de energie, inclusiv prin achiziția unor generatoare noi pentru spitale și alte instituții esențiale.
Edilul a subliniat că furnizarea energiei electrice nu intră în atribuțiile Primăriei Municipiului București, serviciul fiind reglementat la nivelul Ministerului Energiei și gestionat de operatori privați.
Bucureștiul se bazează pe sisteme de rezervă pentru spitale și instituții esențiale
„Oamenii trebuie să știe că serviciul de electricitate sau de aprovizionare cu electricitate nu este sub Primăria Municipiului București. Aceste servicii sunt reglementate și țin de Ministerul Energiei”, a spus Ciprian Ciucu.
Potrivit acestuia, în cazul întreruperilor extinse de curent, Capitala se bazează în principal pe generatoare, mai ales pentru funcționarea spitalelor și pentru zonele în care este necesară intervenția autorităților.
Ciucu a precizat că a discutat cu șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, Irinel Precup, despre creșterea capacității de răspuns, iar Primăria Capitalei a inclus deja fonduri în buget pentru cumpărarea unor generatoare noi.
„Am pus bani în buget pentru generatoare și vom face achiziție de generatoare noi pentru orice situație. Avem și război la graniță. În orice situație de urgență e bine să ai sisteme de backup”, a afirmat primarul general.
Rețelele vechi, o vulnerabilitate pentru Capitală
Ciprian Ciucu a atras atenția și asupra stării infrastructurii electrice din București, în special în cartierele construite în perioada comunistă. El a spus că o parte dintre rețele sunt foarte vechi și nu pot susține un consum semnificativ mai mare.
„Multe dintre ele, în special în cartierele comuniste, au deja o durată de viață foarte, foarte lungă și nu au capacitatea de a prelua putere semnificativă”, a declarat edilul.
Acesta a oferit exemplul dezvoltării stațiilor de încărcare pentru mașini electrice, arătând că extinderea lor trebuie făcută în funcție de capacitatea reală a rețelei. Ciucu a susținut că sunt necesare investiții substanțiale în infrastructura electrică a orașului, chiar dacă administrația locală nu gestionează direct aceste rețele.
„Noi, ca primărie, nu avem atribuții, dar vreau să am discuții suplimentare cu cei care gestionează aceste rețele, pentru că e nevoie de investiții”, a mai spus el.
Pană de curent în Pipera, Aviației și Otopeni
Declarațiile primarului general vin după ce alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă joi, timp de mai multe minute, în zonele Pipera și Aviației din București, dar și în orașul Otopeni, județul Ilfov.
Pana de curent a afectat inclusiv Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Reprezentanții aeroportului au transmis însă că sistemele critice au rămas funcționale.