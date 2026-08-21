AUR anunță: August – luna faptelor bune. Politicienii patrioți, alături de oameni și comunități

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 11:38

Luna august este, pentru organizațiile AUR din întreaga țară, o perioadă dedicată faptelor bune, solidarității și sprijinului oferit celor care au nevoie de ajutor. Sub mesajul „August – Luna faptelor bune”, membrii și simpatizanții AUR s-au mobilizat în mai multe județe pentru a veni în sprijinul copiilor, familiilor aflate în dificultate, persoanelor vulnerabile și comunităților care au nevoie de implicare. Acțiunile au fost organizate în funcție de nevoile fiecărei comunități și au avut în comun un principiu simplu: binele se face prin implicare concretă, nu doar prin vorbe.

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