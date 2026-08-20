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Politica· 1 min citire

Apropiați al clanului Cârpaci, la protestul lui Fritz. Ce legături ies la iveală

Protest la Timișoara

Protest la Timișoara

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 23:28
SursăRealitatea PLUS

Dominic Fritz a scos oamenii în stradă! Susținătorii primarului din Timișoara au participat la o manifestație în centrul orașului ca să-și arate sprijinul pentru acesta, după ce CCR a decis că amendamentul PSD e constituțional. Protestul a fost marcat atât de momente tensionate, cât și de prezența unor personaje controversate apropiate de clanul Cârpaci, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Timișoara. Grupare care a luat ilegal mai multe clădiri și imobile istorice din Timișoara.

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Printre participanții la protestul de susținere pentru Dominic Fritz s-au aflat și persoane apropiate de clanul Cârpaci, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Timișoara.

Ion-Nelson Mihai, fiul omului de afaceri Ionelaș Cârpaci, a cumpărat Palatul Franz Marschall cu 2,3 milioane de euro. Omul de afaceri este cunoscut pentru implicarea în mai multe tranzacții controversate. În trecut, membri ai clanului au dobândit în mod fraudulos mai multe imobile. Ulterior, procurorii au deschis numeroase dosare penale pentru evaziune fiscală, spălare de bani și alte infracțiuni care vizau modul în care averile și clădirile erau gestionate.

Printre cei care au ieșit la mitingul de susținere pentru Dominic Fritz, organizat în Timișoara, s-a numărat și Elena Micicoi, fosta prefectă a județului Timiș. Aceasta a demisionat din funcția de prefect în luna iunie, după ce procurorii Parchetului European au făcut percheziții la locuința sa.

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