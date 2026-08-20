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Politica· 1 min citire
Apropiați al clanului Cârpaci, la protestul lui Fritz. Ce legături ies la iveală
Protest la Timișoara
Publicat20 aug. 2026, 23:28
SursăRealitatea PLUS
Dominic Fritz a scos oamenii în stradă! Susținătorii primarului din Timișoara au participat la o manifestație în centrul orașului ca să-și arate sprijinul pentru acesta, după ce CCR a decis că amendamentul PSD e constituțional. Protestul a fost marcat atât de momente tensionate, cât și de prezența unor personaje controversate apropiate de clanul Cârpaci, una dintre cele mai cunoscute grupări interlope din Timișoara. Grupare care a luat ilegal mai multe clădiri și imobile istorice din Timișoara.
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