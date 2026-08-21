George Simion, mesaj de forță din Statele Unite: Nu, nu mi-au retras viza

Publicat 21 aug. 2026, 15:31 Actualizat 21 aug. 2026, 15:41

Liderul AUR, George Simion, mesaj tranșant la adresa foștilor ambasadori americani care au făcut un apel la administrația de la Washington să-i retragă viza de intrare în SUA. Aflat chiar în Statele Unite, liderul suveranist a acuzat jocurile de culise din spatele acestei propuneri și a afirmat că acestea nu au avut succes.

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