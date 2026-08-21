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Politica· 1 min citire

George Simion, mesaj de forță din Statele Unite: Nu, nu mi-au retras viza

George Simion, presedinte AUR

George Simion, presedinte AUR

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Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 15:31
Actualizat21 aug. 2026, 15:41

Liderul AUR, George Simion, mesaj tranșant la adresa foștilor ambasadori americani care au făcut un apel la administrația de la Washington să-i retragă viza de intrare în SUA. Aflat chiar în Statele Unite, liderul suveranist a acuzat jocurile de culise din spatele acestei propuneri și a afirmat că acestea nu au avut succes.

"Nu mi-a anulat nimeni viza de Statele Unite. (...) Am intrat în Statele Unite, voi fi următoarele cinci zile aici pentru a mă întâlni cu înalți oficiali americani și cu comunitățile românești din Statele Unite, care și ele trebuie să participe la trezirea țării. Dacă vrem să facem ceva, trebuie să se implice toată lumea," a transmis George Simion.

AUR îl acuză pe fostul ambasador Adrian Zuckerman de dublă măsură după atacul la adresa lui George Simion

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