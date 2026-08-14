Liderul sindicaliștilor de la guvern: „Pentru profesori și medici nu sunt bani, dar pentru stadionul din Oradea se găsesc soluții”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 aug. 2026, 15:58

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de ipocrizie în gestionarea fondurilor publice și de aplicarea unei politici de austeritate selective.

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