Liderul sindicaliștilor de la guvern: „Pentru profesori și medici nu sunt bani, dar pentru stadionul din Oradea se găsesc soluții”

Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului (SAALG) lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l de ipocrizie în gestionarea fondurilor publice și de aplicarea unei politici de austeritate selective.
Președintele sindicatului, Noni-Emil Iordache, susține că în timp ce profesorilor, medicilor și funcționarilor publici li se cere disciplină fiscală și tăieri de cheltuieli, Executivul aprobă angajamente financiare de miliarde de lei pentru infrastructură sportivă, având ca prioritate municipiul Oradea.
Reacția vine în contextul în care Guvernul a dezbătut o notă privind semnarea contractelor de proiectare și execuție pentru patru stadioane (Oradea, Timișoara, Brașov și Slatina), cu o valoare totală a creditelor de angajament de 1,82 miliarde de lei, aprobând deblocarea a 1,14 miliarde de lei pentru parafarea actelor.
„Când este vorba despre un stadion în Oradea, lipsa banilor devine doar o problemă de calendar”
Noni-Emil Iordache atrage atenția asupra artificiului financiar prin care Guvernul își asumă semnarea contractelor în prezent, lăsând plata efectivă a cota-parte de 75% din bugetul de stat pentru anul 2028. Liderul sindical subliniază că pentru complexul sportiv cu hotel din Oradea — investiție estimată la aproape 400 de milioane de lei cu TVA — s-au găsit formule flexibile, în timp ce pe domeniile prioritare precum Sănătatea și Educația se aplică restricții drastice.
„Domnule Bolojan, profesorului îi spuneți că nu sunt bani, medicului îi calculați sporul, funcționarului public îi numărați zilele până la reorganizare, cetățeanului îi cereți taxe mai mari, economie și răbdare, dar pentru un stadion de aproape 400 de milioane de lei în Oradea găsiți soluția”, a declarat liderul SAALG, Noni-Emil Iordache.
Un stadion în Oradea costă cât un spital nou construit de la zero
Pentru a ilustra disproporția alocărilor financiare, reprezentantul sindical a comparat costurile din același oraș. În timp ce contractul pentru noul complex sportiv din Oradea este evaluat de CNI la 327,8 milioane de lei fără TVA (cca. 390 milioane lei cu TVA), construirea de la zero a unui spital modern de boli infecțioase și pneumologie în Oradea — dotat cu bloc operator, ATI și imagistică — a fost contractată la 363,6 milioane de lei fără TVA.
Liderul de sindicat consideră nejustificat faptul că un stadion ajunge să aibă un cost similar cu cel al unui spital complet echipat, în condițiile în care în educație s-a mărit norma didactică și s-a blocat costul standard per elev, iar în sănătate se limitează sporurile și gărzile medicale.
„Spuneți-le oamenilor adevărul: nu că România nu are bani, ci că dumneavoastră decideți pentru ce are bani! Dacă un stadion ajunge să valoreze cât contractul de construire a unui spital nou, atunci este perfect legitim să vă întrebăm ce anume guvernați, domnule Bolojan: prioritățile României sau prioritățile municipiului Oradea?”, a încheiat Noni-Emil Iordache.