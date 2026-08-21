Justiția riscă să fie paralizată de la 1 septembrie. Grefierii amenință că închid instanțele și parchetele din toată țara

Sindicatul grefierilor Dicasterial amenință că va bloca activitatea tuturor instanțelor și parchetelor din România începând cu 1 septembrie. Protestul ar urma să continue pe termen nelimitat, dacă proiectul legii salarizării nu va fi modificat. Sindicaliștii reclamă eliminarea sporurilor, coeficienți salariali prea mici și reducerea valorii de referință la 4.000 de lei.
Proiectul, trimis partidelor fără consultarea sindicatelor
Sindicatul susține că noua variantă a legii a fost transmisă joi la Palatul Cotroceni și prezentată numai partidelor politice. Reprezentanții grefierilor afirmă că au fost excluși de la discuții, deși schimbările le-ar putea reduce drastic veniturile. Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, sunt acuzați că au pregătit o execuție bugetară împotriva personalului auxiliar din Justiție.
„Pe la spate, pe ascuns și în deplină secretomanie, draftul noii legi a salarizării a fost livrat ieri la Cotroceni. Cui? Doar partidelor politice. Sindicatele? Ignorate complet. Motivul acestei lașități este acum strigător la cer: documentul ascunde un masacru financiar de o violență nemaîntâlnită la adresa personalului auxiliar de specialitate din instanțe și parchete.”
Valoarea de referință scade la 4.000 de lei
Principala nemulțumire vizează reducerea valorii de referință folosite la calcularea salariilor. Coeficienții prevăzuți pentru grefieri ar urma să fie înmulțiți cu 4.000 de lei, o valoare mai mică decât cea folosită în simulările din luna iulie. Sindicatul avertizează că noua formulă va produce scăderi de venituri și va elimina practic sporurile din Justiție.
„Într-o mișcare de o ticăloșie incredibilă, valoarea de referință a fost prăbușită la 4.000 de lei. Coeficienții noștri, oricum ridicoli, se vor înmulți acum cu o sumă și mai mică. Față de simulările deja revoltătoare din iulie, noua variantă adusă de «expertul» din casa RA-APPS vine cu scăderi și mai dramatice. Pa, pa, sporuri pentru Justiție!”
Sindicaliștii susțin că niciun ordonator de credite nu va mai putea acorda plafonul global de 20%, deoarece sporurile pentru Justiție nu mai apar în anexele proiectului. Ei contestă și clauza tranzitorie prin care Guvernul promite că veniturile aflate în plată nu vor scădea. Compensația ar urma să fie calculată numai în raport cu salariul, nu cu venitul brut real, ceea ce ar reduce puterea de cumpărare a grefierilor până la nivelul din 2015.
Instanțele și parchetele, amenințate cu blocarea totală
Sindicatul afirmă că observațiile și soluțiile tehnice prezentate în ultimele luni au fost ignorate. Grefierii reclamă programul de până la 12 ore, ședințele de judecată prelungite și volumul ridicat de muncă, susținând că nu vor accepta să suporte costurile măsurilor bugetare. Proiectul este prezentat drept o vendetă împotriva angajaților care susțin activitatea zilnică a sistemului judiciar.
„De la 1 septembrie 2026, porțile instanțelor și parchetelor se închid! Blocăm total sistemul judiciar din România!”
Forma exactă a protestului nu a fost detaliată, însă avertismentul vizează toate instanțele și parchetele din țară. Sindicatul anunță că acțiunea va continua până când revendicările vor fi luate în considerare. „De la 1 septembrie 2026, activitatea în toate instanțele și parchetele din țară va fi blocată pe termen nelimitat.”