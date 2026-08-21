Justiția riscă să fie paralizată de la 1 septembrie. Grefierii amenință că închid instanțele și parchetele din toată țara

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 13:45

Sindicatul grefierilor Dicasterial amenință că va bloca activitatea tuturor instanțelor și parchetelor din România începând cu 1 septembrie. Protestul ar urma să continue pe termen nelimitat, dacă proiectul legii salarizării nu va fi modificat. Sindicaliștii reclamă eliminarea sporurilor, coeficienți salariali prea mici și reducerea valorii de referință la 4.000 de lei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre grefieri proteste